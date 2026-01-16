A börtönökben nem érződik az inflációs hatás. Legalábbis erre következtethetünk a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának (BVOP) Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb utasításából, amely meghatározta a fogvatartottak 2026. évi élelmezési pénznormáit.

Tóth Tamás altábornagy által jegyzett iromány szerint az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, tehát a rendelkezéseket 2026. január 15-étől kell alkalmazni. Az is kiderül, hogy a tavalyi évre vonatkozó számok már nem érvényesek.

Amúgy nagy változás nincs, hiszen csak az alapnorma változott, az is mindössze 65 forinttal. A csecsemőkre vonatkozó források például nem is változtak.

Egy másik rendeletből derül csak ki, hogy a fogvatartottak napi kenyérmennyisége (kiszabat) 330-400 gramm között van, míg a nyershús 40 és 100 gramm között. A legnagyobb nyershús-kiszabat (100 gramm) a nehéz testi munkát végző fiatalkorúaknak jár.

Egyébként kellemetlen meglepetést hozott a decemberi inflációs adat: bár a 3,3 százalékos ütem első ránézésre mérsékeltnek tűnik, a szolgáltatásoknál látott hirtelen áremelkedés a 2022-es inflációs sokkot idézi. Az elemzők szerint ez nemcsak a jegybank kamatcsökkentési mozgásterét szűkítheti, hanem politikailag is kényes helyzetet teremt a választások előtt: miközben az infláció rövid távon akár kedvező is lehet a kormánypártok számára, a közelgő GDP-adatok és a gazdaság lassulása már komolyabb kockázatokat hordozhat a kampányidőszakban.