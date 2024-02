Csécsi Soma rendőr alezredes, a BRFK szóvivője a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyik diák az osztályfőnökével kezdeményezett megbeszélést az iskola tanári szobájában.

A beszélgetés után azonban percekig nem engedte távozni a helyiségből a tanárt. A diákot a helyszínről előállították és személyi szabadság megsértése bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A szóvivő elmondta, hogy a diák úgy hitte, hogy a beszélgetésüket az osztályfőnök a mobiltelefonjával rögzítette, és attól félt, hogy azt felhasználják ellene.

Ezért azt kérte a pedagógustól, hogy mutassa meg neki a mobiltelefonja tartalmát, továbbá, hogy törölje a felvételt. A tanár erre nem volt hajlandó, és ki akart menni a teremből.

A diák azonban „ráfogott a kilincsre”: a nagyjából 15 percen át tartó eset során ugyanakkor a diák beengedett az irodába más tanárokat, ahol jelen volt az iskola igazgatója és annak helyettese is. A szóvivő tájékoztatása szerint a diák a kihallgatáson azt mondta, egy korábbi félreértést szeretett volna tisztázni a tanárral a beszélgetés során.

Hónapokkal korábban ugyanis egy óraközi szünetben az egyik osztálytársa azt kérdezte tőle, hogy mit tenne, ha lenne egy lőszere, mire ő megnevezte az egyik osztálytársát, mondván, hogy őt lőné le.

Utána azt is megkérdezte tőle, hogy mit tenne, ha három lőszere lenne, mire két másik osztálytársát is megnevezte a diák, valamint azt is mondta, a radiátorba is belelőne, hogy az egész iskola felrobbanjon.

A beszélgetés fültanúi a kihallgatások során azt mondták, társuk kijelentése nem keltett bennük fenyegetettség-érzetet.

A nyomozás során a fiatalnál kutatást tartottak, lőfegyvert és lőszert azonban nem találtak nála, adathordozókat azonban lefoglaltak. Csécsi Soma hozzátette, szakértők bevonásával jelenleg is vizsgálják, hogy megvalósulhatott-e más vagy súlyosabb bűncselekmény.