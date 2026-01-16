Enyhe mínuszban indult pénteken a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon.
Az európai részvénypiacok enyhe mínuszban kezdték a pénteki kereskedést. A STOXX 600 index 0,07 százalékkal csökkent, az Euro Stoxx 50 index 0,01 százalékos visszaesést mutatott.
- Londonban az FTSE 100 index 0,16 százalékkal került lejjebb,
- Frankfurtban a DAX 0,17 százalékkal gyengült,
- míg a párizsi CAC 40 index 0,06 százalékos mínuszt jelzett.
- A milánói FTSE MIB 0,15 százalékkal esett,
- a madridi IBEX 35 pedig 0,24 százalékos csökkenéssel indította a napot.
A nyitás idején mutatott gyengélkedés ellenére a nemzetközi hangulatot részben támogatta a technológiai szektor iránti megújuló optimizmus, miután a TSMC várakozásokon felüli gyorsjelentése újraélesztette a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetői étvágyat. Ugyanakkor az európai határidős indexek már a piacnyitás előtt is visszafogott hangulatot jeleztek.
A nap további részében a befektetők a decemberi végleges inflációs adatokra figyelnek Németországból és Olaszországból, miközben jelentősebb vállalati gyorsjelentések nem várhatók. A nemzetközi hírfolyamban továbbra is kiemelt téma a globális technológiai szektor kilátása, az amerikai monetáris politika alakulása, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti geopolitikai feszültségek esetleges további enyhülése.
Az árupiacokon az olajárak mérsékelt emelkedést mutattak.
- Az amerikai WTI nyersolaj hordónként 59,32 dolláron állt, ami 0,22 százalékos növekedést jelentett,
- míg az északi-tengeri Brent olaj ára 63,85 dollár volt, 0,14 százalékos emelkedéssel.
Az árak továbbra is érzékenyen reagálnak az iráni helyzettel kapcsolatos hírekre, miután az Egyesült Államok elnöke egyelőre visszafogottabb álláspontra helyezkedett a katonai fellépést illetően, ezzel csökkentek az ellátási zavaroktól való félelmek.
Az arany árfolyama ezzel szemben enyhén csökkent: a spot jegyzés 4607,46 dolláron állt unciánként, ami 0,18 százalékos visszaesést jelentett. A nemesfém iránti menedékeszköz-keresletet mérsékelte a geopolitikai feszültségek átmeneti enyhülése és az a várakozás, hogy az amerikai jegybank a közeljövőben nem siet a kamatcsökkentéssel.
A devizapiacon az amerikai dollár indexe 99,29 ponton állt, ami 0,06 százalékos gyengülést jelentett a korábbi szinthez képest, ugyanakkor heti összevetésben továbbra is erősödő pályán mozog. Az euró árfolyama 1,1612 dolláron állt, ami 0,02 százalékos erősödést mutatott. A közös európai devizát az euróövezeti infláció lassulása és az Európai Központi Bank kiváró kamatpolitikája tartja nyomás alatt, miközben az Egyesült Államokból érkező erős makroadatok a dollárt támogatják.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
