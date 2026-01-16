Enyhe mínuszban indult pénteken a kereskedés a főbb európai értékpapírpiacokon.

Az európai részvénypiacok enyhe mínuszban kezdték a pénteki kereskedést. A STOXX 600 index 0,07 százalékkal csökkent, az Euro Stoxx 50 index 0,01 százalékos visszaesést mutatott.

Londonban az FTSE 100 index 0,16 százalékkal került lejjebb,

100 index 0,16 százalékkal került lejjebb, Frankfurtban a DAX 0,17 százalékkal gyengült,

0,17 százalékkal gyengült, míg a párizsi CAC 40 index 0,06 százalékos mínuszt jelzett.

40 index 0,06 százalékos mínuszt jelzett. A milánói FTSE MIB 0,15 százalékkal esett,

0,15 százalékkal esett, a madridi IBEX 35 pedig 0,24 százalékos csökkenéssel indította a napot.

A nyitás idején mutatott gyengélkedés ellenére a nemzetközi hangulatot részben támogatta a technológiai szektor iránti megújuló optimizmus, miután a TSMC várakozásokon felüli gyorsjelentése újraélesztette a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetői étvágyat. Ugyanakkor az európai határidős indexek már a piacnyitás előtt is visszafogott hangulatot jeleztek.

A nap további részében a befektetők a decemberi végleges inflációs adatokra figyelnek Németországból és Olaszországból, miközben jelentősebb vállalati gyorsjelentések nem várhatók. A nemzetközi hírfolyamban továbbra is kiemelt téma a globális technológiai szektor kilátása, az amerikai monetáris politika alakulása, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti geopolitikai feszültségek esetleges további enyhülése.

Az árupiacokon az olajárak mérsékelt emelkedést mutattak.

Az amerikai WTI nyersolaj hordónként 59,32 dolláron állt, ami 0,22 százalékos növekedést jelentett,

nyersolaj hordónként 59,32 dolláron állt, ami 0,22 százalékos növekedést jelentett, míg az északi-tengeri Brent olaj ára 63,85 dollár volt, 0,14 százalékos emelkedéssel.

Az árak továbbra is érzékenyen reagálnak az iráni helyzettel kapcsolatos hírekre, miután az Egyesült Államok elnöke egyelőre visszafogottabb álláspontra helyezkedett a katonai fellépést illetően, ezzel csökkentek az ellátási zavaroktól való félelmek.

Az arany árfolyama ezzel szemben enyhén csökkent: a spot jegyzés 4607,46 dolláron állt unciánként, ami 0,18 százalékos visszaesést jelentett. A nemesfém iránti menedékeszköz-keresletet mérsékelte a geopolitikai feszültségek átmeneti enyhülése és az a várakozás, hogy az amerikai jegybank a közeljövőben nem siet a kamatcsökkentéssel.

A devizapiacon az amerikai dollár indexe 99,29 ponton állt, ami 0,06 százalékos gyengülést jelentett a korábbi szinthez képest, ugyanakkor heti összevetésben továbbra is erősödő pályán mozog. Az euró árfolyama 1,1612 dolláron állt, ami 0,02 százalékos erősödést mutatott. A közös európai devizát az euróövezeti infláció lassulása és az Európai Központi Bank kiváró kamatpolitikája tartja nyomás alatt, miközben az Egyesült Államokból érkező erős makroadatok a dollárt támogatják.