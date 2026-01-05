Pluszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,19 százalékkal,

indexe 0,19 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,65 százalékkal,

index 0,65 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,53 százalékkal erősödött nyitáskor.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,77 százalék emelkedést jelzett a kereskedés kezdetén.

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 53 centtel (0,87 százalékkal), 60,22 dollárra csökkent.

Az arany ára unciánként 2,35 százalékkal (101,90 dollárral) 4431,45 dollárra nőtt.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 3,23 százalékkal esett: 1 megawattóra 28,06 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 33,51 eurón, egy éve 43,46 eurón, két éve 34,84 eurón zárt.

Az euró 384,72 forintra erősödött 9 órakor a péntek esti 382,94 forintról. A svájci frank árfolyama 412,10 forintról 414,41 forintra emelkedett, a dollár pedig 326,35 forintról 329,22 forintra drágult.

Az euró árfolyama 1,1685 dollárra gyengült a péntek esti 1,1734 dollárról.