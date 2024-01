ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Csak pár napja, hogy az eddig sok éven át az első helyről elmozdíthatatlan Apple-t megelőzte a Microsoft, mint a világ legnagyobb tőzsdei cége. Ennek az Apple gyengülése is oka volt, miután az iPhone gyártója egyelőre úgy tűnik, minden kihozott a világpiacból, amit ki lehetett, így igen magas szinten stagnál a profitja, vagyis nehéz további növekedést árazni.

Csodavárás

A Microsoft esetében viszont a valóban jó teljesítmény mellett megjelent a csodavárás: a cégtől sokan a mesterséges intelligencia kapcsán hatalmas további fejlődést és növekedést várnak, pedig a cég nagysága, 3000 milliárd dollár már akkora, ahonnan nehéz tovább bővülni (csak a Microsoft értéke az amerikai piac 6-7, a világ teljes részvénypiacának 3-4 százalékát teszi ki).

A múlt is segíti

A még nem egyértelmű sikerű, de elvileg sok lehetőséget hordozó technikai fejlesztéseket kezdeti szakaszukban gyakran követi ilyen mánia, és ha egy céget csak gondolatban összekötnek az új lehetőséggel, máris szaladnak a befektetők vásárolni. A Microsoft helyzete még egyszerűbb, hisz a cég neve szinte minden ma élő ember tudatában ott van: az 1980-as években megjelenő személyi számítógépeken az ő szoftvere, a Windows futott (lényegében ma is így van, kivéve az Apple laptopjait). Emellett a cég és alapítója, Bill Gates volt a siker abszolút megtestesítője, a 90-es években pedig már a világ legnagyobb tőzsdei vállalata lett a Microsoft.

A társaság erőssége volt, hogy átmeneti visszaesés után lépést tudott tartani a számítástechnika, informatika további fejlődésével, sőt néhány területen élére tudott állni, mint a vállalati számítógépek, szoftverek, szerverek, és összességében a felhő alapú üzletág területén. Ez már magában is újra a legnagyobbak közé hozta fel újra a társaságot, immár Satya Nadella irányítása alatt, miközben Bill Gates már rég visszavonult. A nem rég óta létező mesterséges intelligenciával is rögtön foglalkozni kezdett a cég, ez pedig már meghozta a csodavárást.

Szép az eredmény, de a fák nem nőnek az égig

Lássuk ezek után, mit produkál a cég ilyen hatalmas várakozások mellett. A társaság árbevétele 62 milliárd dollár lett a 61 milliárdos elemzői várakozásokkal szemben, ebből 33,7 milliárdot tett ki a felhő alapú üzletág, vagyis több, mint a felét. A szolgáltatás színe-javát jelentő Azure növekedéséhez 6 százalékponttal járult hozzá a mesterséges intelligencia, amit önmagában nehéz értékelni, a lényeget azonba Satya Nadella fogalmazta meg: a cég minden szolgáltatásába beleépíti az MI-t, így új ügyfeleket szerez és növeli a hatékonyságot.

Az üzleti, vállalati szolgáltatások 19 milliárd dollárt hoztak, a jó öreg PC-szektor, vagyis a Windows, az Office és az Xbox még most is 17 milliárdot, vagyis a cég eredeti tevékenységét is rendkívül jól működteti, hisz az még most is árbevétele negyedét adja. Az egy részvényre jutó nyereség 2,92 dollár lett a 2,78 dolláros várakozásokkal szemben, ezzel azonban a részvény P/E hányadosa (árfolyam osztva az egy részvényre jutó eredménnyel) még meglehetősen magas 36-os értéken: nagyjából az eredmény megduplázását árazzák a befektetők.

Hogy ez reális-e, és ilyen gigantikus, 3000 milliárd dolláros cégméretnél van-e még feljebb, az nagy kérdés. Fundamentálisan elemezve semmiképp nem olcsó a papír, és ilyen méreteknél a jelentős árfolyamnövekedéshez gigantikus pénzeknek kell megmozdulniuk. A jelentés után a részvénnyel először minimális ármozgás mellett kereskednek, de aztán az eladók győztek: a papír esésnek indult.