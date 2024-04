Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A Goldman Sachs Group és a Citigroup piaci előrejelzői szerint a gazdaság hullámzására érzékeny vállalatok – az úgynevezett ciklikus részvények – vezetik majd a tőzsdei rali következő szakaszát. Ez jó előjel Európa számára, ahol a ciklikus részvények jobban uralják az irányadó indexeket, mint az Egyesült Államokban, és az adatok a gazdasági zöldülés irányába mutatnak – írja a Bloomberg.

Ez egyben potenciális elmozdulást jelent a mesterséges intelligencia körüli őrületről, amely az első negyedévben meghatározta a részvények teljesítményét.

„Úgy látjuk, hogy Európa profitál a globális PMI-k javulásából és különösen a feldolgozóipari ciklus fellendüléséből, valamint a júniusi kamatcsökkentésekből” – írta Sharon Bell, a Goldman stratégája a jegyzetében. Azt jósolta, hogy a Stoxx Europe 600 index a következő 12 hónapban felül fogja múlni az S&P 500 indexet, és kiemelte a kis kapitalizációjú részvényeket is, ahol különösen nagyok az árengedmények.

A tendencia egyértelmű: Európa hegymenetben

A tendencia már a múlt hónapban is látható volt, amikor az európai Stoxx 600 szűken verte az S&P 500-at, mivel a technológiai rali a negyedszázaddal ezelőtti dotcom lufi emlékét idézte fel. A fedezeti alapok és a befektetési alapok növelik az európai részvényekben való kitettséget, miközben a short pozíciók drasztikusan csökkentek.

A viszonylag olcsó ciklikus kitettség miatt Európa jó helyzetben van a további piaci kiszélesedésre és a Kínából érkező potenciális ösztönző intézkedések is jól hathatnak a kontinensre

– írta Beata Manthey, a Citigroup szakértője.

Az Egyesült Államokban is vannak jelei annak, hogy a tőzsdei rali a technológiai szektorokon túlmutató ágazatokra is átterjed. A gazdasági adatok és az ország részvényeinek vezető teljesítménye egy úgynevezett „no-landing” forgatókönyvet jelez, amelyben a gazdaság továbbra is bővül, az infláció pedig a vártnál tartósabb marad – jegyezte Michael Wilson, a Morgan Stanley stratégája.