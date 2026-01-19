A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,21 pontos emelkedéssel, 122 312,41 ponton nyitott hétfőn.

A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt negatív tartományban indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX pénteken 1631,31 pontos, 1,35 százalékos emelkedéssel, 122 311,20 pontos új történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, az OTP árfolyamában 39 460 forintnál található a következő erősebb ellenállási szint, míg 37 110 forintnál már támasz látható. A részvény jegyzése pénteken 730 forinttal, 1,93 százalékkal 38 480 forintra nőtt, forgalma 17,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol-papíroknál a következő akadály 3700 forintnál lehet, támasz pedig 3500 forint közelében húzódik. Pénteken az olajrészvény 38 forinttal, 1,09 százalékkal 3532 forintra erősödött, 7,5 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyama a 10 470 forintos ellenálláshoz érkezett meg, felette pedig 10 620 forint közelében látható akadály, támasz 10 285 forintnál. A gyógyszerrészvény árfolyama pénteken 120 forinttal, 1,16 százalékkal 10 470 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján 1910 forintnál jelenleg támasz látható, a következő ellenállás 1980 forint közelében húzódik. A távközlési részvény árfolyama 20 forinttal, 1,05 százalékkal 1920 forintra emelkedett, forgalma 446,5 millió forint volt pénteken.