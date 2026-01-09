Hibák merültek fel a Revolut szolgáltatásaiban. A revb.hu cikke szerint a Revolut közösségi csoportban megszaporodtak a visszajelzések.
A tapasztalt hibák között szerepel, hogy a kártyás fizetéseket a rendszer elutasítja, nem működik a pénzáthelyezés, és a Zsebekből sem lehet pénzt kivenni. Emellett a pénzváltás sem működik.
A Revolut Rendszer monitor szerint a Revolut Business üzleti alkalmazásban és a webes applikációban is tapasztaltak hibát 14 óra után, azonban a többi rendszert ekkor még működőképesnek írták.
A lap szerint a hibát vélhetően rövidesen javítják, addig érdemes a fizetésekhez másik bankkártyát használni.
