A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss, több mint 1000 fő bevonásával készült kutatása alapján 2025-ben a lakossági számlás mobilelőfizetők közel fele korlátlan belföldi hanghívást, egyharmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ.
A közlemény szerint a kutatás alapján első látásra a fogyasztók észszerű döntést hoznak, mivel aki többet telefonál, az nagyobb eséllyel választ korlátlan hangcsomagot, míg aki többet internetezik, az korlátlan mobilnet-csomagot választ. Utóbbi mellet szól érvként a gyakori online játék, illetve a rendszeres internetmegosztás igénye is.
A használati szokásokon túl erős hatással lehet a választásunkra az NMHH szerint a szolgáltatók kínálata és kedvezményei, az újonnan szerződött ügyfelek pedig nagyobb valószínűséggel vesznek igénybe korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást. Ez előidézi a limit nélküli tarifacsomagok további növekedését.
A kutatás rámutat arra, hogy a válaszadók többsége úgy érzi, szüksége van a korlátlanságra, a korlátlan hanghívást használók mindössze 7, a korlátlan mobilnetesek pedig csupán 6 százaléka mondta azt, hogy nem használja ki a megvásárolt szolgáltatást. Ezen döntések mögött az NMHH szerint jellemzően a kiszámíthatóság és a szolgáltatói kedvezmények állnak.
A válaszokból kiderül, hogy a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: miközben a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havi 5 ezer forintot fizetnek ki, akik a korlátlan csomagokat használók közel 13 ezer forintot.
Ugyanakkor a kutatás rámutat arra, hogy a fogyasztók jelentős hányada nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, ahogy azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, és mennyi mobilinternetet forgalmaznak. Mindössze a számlás előfizetők 60 százaléka tudja fejből, hogy mennyit fizet havonta, és még ennél is kevesebben vannak azok, akik ki tudták keresni, mennyi hang- és adatforgalmat használtak az elmúlt hónapban.
Újabb könnyítés érkezett az év végére, már így is fizethetNéhány kattintás, és máris qvikkel fizetheti ki az elektronikus közüzemi számlákat. Mutatjuk.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!