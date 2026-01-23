A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss, több mint 1000 fő bevonásával készült kutatása alapján 2025-ben a lakossági számlás mobilelőfizetők közel fele korlátlan belföldi hanghívást, egyharmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ.

A közlemény szerint a kutatás alapján első látásra a fogyasztók észszerű döntést hoznak, mivel aki többet telefonál, az nagyobb eséllyel választ korlátlan hangcsomagot, míg aki többet internetezik, az korlátlan mobilnet-csomagot választ. Utóbbi mellet szól érvként a gyakori online játék, illetve a rendszeres internetmegosztás igénye is.

A használati szokásokon túl erős hatással lehet a választásunkra az NMHH szerint a szolgáltatók kínálata és kedvezményei, az újonnan szerződött ügyfelek pedig nagyobb valószínűséggel vesznek igénybe korlátlan hang- és mobilinternet-szolgáltatást. Ez előidézi a limit nélküli tarifacsomagok további növekedését.

A kutatás rámutat arra, hogy a válaszadók többsége úgy érzi, szüksége van a korlátlanságra, a korlátlan hanghívást használók mindössze 7, a korlátlan mobilnetesek pedig csupán 6 százaléka mondta azt, hogy nem használja ki a megvásárolt szolgáltatást. Ezen döntések mögött az NMHH szerint jellemzően a kiszámíthatóság és a szolgáltatói kedvezmények állnak.

A válaszokból kiderül, hogy a fogyasztók jelentős felárat fizetnek a korlátlanságért: miközben a nem korlátlan csomagok előfizetői medián áron havi 5 ezer forintot fizetnek ki, akik a korlátlan csomagokat használók közel 13 ezer forintot.

Ugyanakkor a kutatás rámutat arra, hogy a fogyasztók jelentős hányada nincs tisztában a saját mobilköltségeivel, ahogy azzal sem, hogy hány perc hívást kezdeményeznek, és mennyi mobilinternetet forgalmaznak. Mindössze a számlás előfizetők 60 százaléka tudja fejből, hogy mennyit fizet havonta, és még ennél is kevesebben vannak azok, akik ki tudták keresni, mennyi hang- és adatforgalmat használtak az elmúlt hónapban.