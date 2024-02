Előfordul, hogy az ember nem emlékszik, hogy hova tette a telefonját, elhagyta valahol, vagy esetleg ellopták. Mindegyik helyzetben jól jöhet a Google Készülékkereső szolgáltatása, ami több lehetőséget is kínál a felhasználók számára szorult helyzetükben. Az olyan androidos készülékek esetében működik, amelyekhez korábban már hozzáadtak Google-fiókot. Okostelefonok, táblagépek és okosórák keresésére is használható. Használatához egy másik eszközre, laptopra, telefonra vagy táblagépre van szükség. Böngészőn keresztül vagy a Google Playről letöltve alkalmazásként is elérhető.

Mit tud a Készülékkereső?

A funkciók működésének feltételei, hogy az eszköz a keresés pillanatában is be van jelentkezve a Google-fiókba, be van kapcsolva rajta a helymeghatározás, csatlakozik az internethez, és nincs lemerülve az akkumulátor. Ha ezek teljesültek, négy funkció között válogathat – írja a Femina.

A helymeghatározás segítségével az alkalmazás azonosítja, és térképen jelzi az eszköz pontos helyét. Megmutatja, hogy milyen hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, valamint azt is, hogy hány százalékos az akkumulátor töltöttsége.

A „Hang lejátszása" funkcióval 5 percen keresztül csörgetheti az eszközt, ami pont ugyanúgy játssza majd le a csengőhangot, mintha bejövő hívás lenne rajta – még akkor is, ha egyébként néma üzemmódban van.

Eszköz zárolása: Arra is lehetőség van, hogy jelszóval vagy PIN-kóddal zárold a készüléket. Ekkor a szolgáltatás a Google-fiókból is kijelentkeztet, de a helymeghatározás továbbra is működhet. A lezárási képernyőn üzenet vagy telefonszám is megjeleníthető. Ez hasznos lehet, ha szeretnéd, hogy a készülék megtalálója tudja, milyen elérhetőségen értesítsen.

Eszköz tartalmának törlése: a Készülékkeresővel teljesen le is nullázhatja a készülék tartalmát, így a személyes adatok, fotók és üzenetek nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe. Ez az opció viszont véglegesen töröl mindent az eszközről. Kiválasztása után a Készülékkeresőt sem tudja majd használni.

További speciális részleteket a Google súgójában találhat.