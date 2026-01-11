Több mint egy évszázada a személyes pénzügyeink alapját képezi a nyugdíj. Elon Musk szerint azonban ez nemsokára értelmét vesztheti. Egy podcastban ugyanis azt üzente: senki ne aggódjon amiatt, hogy 10 vagy 20 év múlva nyugdíjra kell félretenni pénzt. Akkorra ugyanis már nem fog számítani.

A világ egyik leggazdagabb embere szerint ugyanis a jövőben az AI, az energia és a robotika terén elért fejlődés olyan hatalmas mértékben fogja növelni a termelékenységet, és olyan bőséges erőforrásokat fog teremteni, amelyek mindenki számára egységesen magas jövedelmet fognak teremteni – írja a Business Insider.

Úgy látja, egy ilyen bőséges jövőben mindenki számára öt éven belül elérhetővé válna a maihoz képest jobb egészségügyi ellátás, nem lenne hiány az árukból és a szolgáltatásokból sem és bárki bármit ingyen tanulhatna.

Figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy az átmenetet egy ilyen utópiába a zűrzavaros időszakok fogják jelenteni: társadalmi nyugtalanság, és a veszélye annak, hogy az emberek elfelejtik, elveszítik az élet értelmét.