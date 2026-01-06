Az Egyesült Királyságban 3,5 százalékkal nőtt az új autók eladása tavaly, elsősorban az elektromos járművek (EV) iránti kereslet megugrására - közölte a Brit Autógyártók és Autókereskedők Szövetsége (SMMT) kedden. A szervezet szerint tavaly 2,02 millió új autót értékesítettek, többet a 2024. évi 1,95 milliónál és ezzel már a harmadik egymást követő évben nőttek az eladások.

A teljesen akkumulátoros elektromos járművek (EV) regisztrációja éves összevetésben 23,9 százalékkal, 473 ezer 340-re nőtt.

Tavaly a legkelendőbb autó

a Ford Puma

és a Kia Sportage volt,

míg a legnépszerűbb EV-autó a Tesla Model Y.

Mindhárom SUV.