Az Egyesült Királyságban 3,5 százalékkal nőtt az új autók eladása tavaly, elsősorban az elektromos járművek (EV) iránti kereslet megugrására - közölte a Brit Autógyártók és Autókereskedők Szövetsége (SMMT) kedden. A szervezet szerint tavaly 2,02 millió új autót értékesítettek, többet a 2024. évi 1,95 milliónál és ezzel már a harmadik egymást követő évben nőttek az eladások.
A teljesen akkumulátoros elektromos járművek (EV) regisztrációja éves összevetésben 23,9 százalékkal, 473 ezer 340-re nőtt.
Tavaly a legkelendőbb autó
- a Ford Puma
- és a Kia Sportage volt,
- míg a legnépszerűbb EV-autó a Tesla Model Y.
Mindhárom SUV.
