Az amerikai Chevron energiaipari vállalat és az energetikai szektorra specializálódott Quantum Capital Group magántőke-társaság ajánlatot tervez tenni az Egyesült Államok által szankcionált orosz Lukoil olajipari óriásvállalat nemzetközi eszközeinek megvásárlására – írja a Financial Times.

A lap szerint a két befektető 22 milliárd dollárt kínál a Lukoil külföldi eszközeiért.

A Mol hivatalosan nem erősítette meg, de szintén érdeklődést mutatott, természetesen nem a teljes portfólióra, csak a Lukoil bolgár és romániai érdekeltségei iránt, sőt Orbán Viktor kormányfő is bízott egy sikeres Mol-akvizícióban. A magyar olajvállalat fókuszában most nem ezek az eszközök, hanem a szerb NIS többségi tulajdonrészének a megszerzése lehet.

Az eladásra váró Lukoil-portfólió jelentős: a bolgár finomító mellett a csomag része a romániai Petrotel (szintén finomító), valamint benzinkút-hálózatok Szerbiában, Horvátországban, Montenegróban, Moldovában és Észak-Macedóniában.

Az Egyesült Államok külföldi vagyont ellenőrző hivatala (OFAC) az eszközök eladását január 17-ig engedélyezte a Lukoilnak. Ha lesz megállapodás, a Chevron és a Quantum azt tervezi, hogy megosztják egymás között a Lukoil eszközeit – írta a FT.