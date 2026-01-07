Az amerikai Chevron energiaipari vállalat és az energetikai szektorra specializálódott Quantum Capital Group magántőke-társaság ajánlatot tervez tenni az Egyesült Államok által szankcionált orosz Lukoil olajipari óriásvállalat nemzetközi eszközeinek megvásárlására – írja a Financial Times.
A lap szerint a két befektető 22 milliárd dollárt kínál a Lukoil külföldi eszközeiért.
A Mol hivatalosan nem erősítette meg, de szintén érdeklődést mutatott, természetesen nem a teljes portfólióra, csak a Lukoil bolgár és romániai érdekeltségei iránt, sőt Orbán Viktor kormányfő is bízott egy sikeres Mol-akvizícióban. A magyar olajvállalat fókuszában most nem ezek az eszközök, hanem a szerb NIS többségi tulajdonrészének a megszerzése lehet.
Az eladásra váró Lukoil-portfólió jelentős: a bolgár finomító mellett a csomag része a romániai Petrotel (szintén finomító), valamint benzinkút-hálózatok Szerbiában, Horvátországban, Montenegróban, Moldovában és Észak-Macedóniában.
Az Egyesült Államok külföldi vagyont ellenőrző hivatala (OFAC) az eszközök eladását január 17-ig engedélyezte a Lukoilnak. Ha lesz megállapodás, a Chevron és a Quantum azt tervezi, hogy megosztják egymás között a Lukoil eszközeit – írta a FT.
Kényszerű kiárusítást tart a Lukoil, a Molt is hírbe hozták – de nem ő a favoritEgy hónapon belül új tulajdonosa lehet a Lukoil romániai és bolgár finomítóinak is. Korábban a Mol is jelezte érdeklődését a burgaszi üzemegység megvásárlására, sőt, Orbán Viktor is bemondta: erős pályázatot nyújtott be a magyar olajcég. Könnyen lehet azonban, hogy a Mol már más irányban kezd tapogatózni.
