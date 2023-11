A jelek szerint az osztrák választóknak és a közéletnek komolyan meg kell küzdeniük a long-Covid kellemetlen hatásaival, legalábbis ha témaválasztásukat nézzük. Az elmúlt héten ugyanis három népszavazásra bocsátott kérdésnek is sikerült 100 ezernél is több aláírást összegyűjtenie, így azokat a törvények szerint a Szövetségi Parlamentnek is napirendre kell tűznie és érdemben meg kell tárgyalnia. A három kérdés közül az utolsó az volt, hogy

Ausztriában el kell törölni a kötelező oltásokról szóló törvényt, mindezt úgy, hogy az országban jelenleg nincs egy kötelezően beadandó oltás sem, a jelenlegi szabályok mindössze ajánlásokat fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban.

A történetnek persze van előzménye. Az aláírásgyűjtési kezdeményezés már a második felvonása a kötelező oltások elleni hangulat kihasználását célzó kezdeményezésnek. Mint ismert, Ausztria volt az egyetlen, amely 2021 végén bevezette a Covid-19-es járvány idején a betegség ellen szolgáló védőoltás kötelező beadatását a lakosság körében. A törvény elfogadását követően a mostani kezdeményezést is jegyző Robert Marschall azonnal indított már egy aláírásgyűjtést, azonban az abban megfogalmazott követeléseket 2022 decemberében tárgyalta csak az osztrák parlament. Mindezt úgy, hogy a kötelező oltásokról szóló törvény soha nem is lépett életbe és a parlament már 2022 nyarán végkép eltörölte.

Az osztrák parlament épülete Kép: Getty Images

A kezdeményezés szövege szerint az aláírók most azonban már azt szeretnék, hogy a jövőben se lehessen oltási kötelezettséget előírni senki számára, mert az szerintük alkotmányellenes. Sőt, a kezdeményezés szövegezése szerint oltási tilalmat kellene bevezetni a 18. év alattiak körében, nehogy a gyanútlan szülők gyermeküknek kárt okozzanak. Szerintük ugyanis az oltások mellékhatásai ugyanis túlságosan jelentősek és akár a beoltott halálához is vezethetnek.

Arra a kérdésre is megvan a válaszuk, hogy mivel lehetne a védőoltásokat helyettesíteni - talán még az olyan halálos kimenetelű gyerekbetegségek, mint a kanyaró, vagy a tartós károsodást okozó mumpsz és rubeola esetében is. Szerintük arra elegendő az egészséges táplálkozás, a napfény, a D vitamin, a testmozgás és a pszichés feszültségoldás is.