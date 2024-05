A konferencia fő témái a mesterséges intelligencia, az innováció, és az európai digitális ökoszisztéma fejlesztése volt.

Mathieu Michel, Belgium digitalizációért felelős államtitkára szerint „a mesterséges intelligenciáról szóló törvény azt mutatja, hogy Európa képes szabványt alkotni és vezetőszerepet betölteni”. Szerinte a fenntarthatóság, a kiberbiztonság és Európa versenyképességének növelése érdekében, feltétlenül fel kell ismerni, hogy az európai gazdaságok milyen szorosan kapcsolódnak a vállalkozásokhoz.

Ez kiemeli a hatóságok és a vállalkozások közötti szimbiotikus partnerség szükségességét, amely mindkét fél készségeit hasznosítja. Ez az együttműködés optimális környezetet teremt az inkluzív innováció előmozdításához és támogatásához, biztosítva annak hozzáférhetőségét minden polgár számára.

Mesterséges intelligencia szabályozás

A mesterséges intelligenciáról szóló tanácskozás egyik kiemelt témája az az aggodalom volt, hogy a technológiával való interakcióknak megfelelő védelmet kell biztosítani. A mesterséges intelligencia sokféle alkalmazása különböző mértékű kockázatot hordoz, ami személyre szabott biztosítékokat tesz szükségessé. A mesterséges intelligencia törvény sztenderd követelményeinek való megfelelés a szolgáltatók részéről lehetőségnek is tekinthető, nem pedig problémás kötelezettségnek.

Versenyképesség

Az eseményen a "Versenyképes EU" panelbeszélgetésben a résztvevők hangsúlyozták Európa szerepét a digitális innováció exportálásában. Kiemelték az új uniós digitális piaci törvény (DMA) végrehajtásának fontosságát, különösen fogyasztói szempontból. Elismerve a DMA úttörő jellegét, kiemelték, hogy annak gyors végrehajtására kell törekedni. A nyílt és tisztességes piac fontossága a verseny előmozdítása és a hozzáférés biztosítása érdekében szintén hangsúlyos volt.

A digitális megoldások nemcsak az adminisztratív költségeket csökkenthetik és javíthatják a határokon átnyúló kommunikációt, hanem növelhetik az európai gazdaság versenyképességét is. Az igazságszolgáltatási rendszer nemcsak az adminisztratív költségek csökkentése, valamint a vállalatok és a hatóságok közötti interakció megkönnyítése révén növelheti az európai gazdaság versenyképességét, hanem azzal is, hogy az Európai Unió egészében érvényes, többnyelvű tanúsítványt is létrehozhat.

Első a biztonság

Az eseményen jelenlévők szerint miközben az új technológiák lehetőségeket kínálnak, kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy a digitális megoldások és szabályozási keretek ne csak robusztusok, hanem felhasználóbarátok és könnyen navigálhatók legyenek. Ezzel párhuzamosan központi szempontként merült fel a felhasználók biztonságérzetének és bizalmának erősítése. A technológiai újítások előnyeinek teljes körű kiaknázásához ezért elengedhetetlen a magánélet és a személyi integritás védelmével, valamint a biztonsággal és az etikai megfontolásokkal kapcsolatos aggályok kezelése.

Az eseményen a szakértők egyetértettek abban, hogy a digitális átállás alapvető lépés az innováció felé, amely új utakat nyit a hatékonyság, az összekapcsolhatóság és a változások előtt az egyes iparágakban. Nemcsak hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé, hanem kéz a kézben jár a zöld átállással is, elősegítve a fenntarthatóságot. Kihívást jelent azonban, hogy nincs pontos keretrendszer az átalakulás hatásának mérésére. Előre tekintve, a digitális infrastruktúra stratégiai és biztonságos fejlesztésének felgyorsításához most van meg a lendület - az EU szuverenitásának biztosítása érdekében.

A cikk szerzője Balázs Tamás, az EuroAtlantic Tanácsadó elemzője, Brüsszel