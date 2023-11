Az erőszak az iskolákban is elharapózott: a németeknél korábban muszlim diákok vertek meg tanárokat, illetve több városban fegyverrel támadtak az iskolatársakra, míg az osztrákoknál bombával fenyegetőztek, Párizsban pedig emberáldozatot is követelt egy bevándorló elszabadulása. Pénteken Berlin Spandau Wilhelmstadt kerületében azért rugdostak meg egy 15 éves lányt az iskolatársai, mert a nyakában egy „Allah” felirattal ellátott nyakláncot viselt. Szombaton A usztria fővárosában letartóztattak egy szír férfit, mert lebontott egy Madonna-szobrot és ellopott egy fakeresztet a bécsiek egyik kedvenc templomából. Az elmúlt napokban három németországi mecsetet és egy iszlám egyesületet is megfenyegettek: a támadók műanyag zacskóban gyűlölködő tirádákat tartalmazó levelet, kutyaürüléket, égetett Korán-lapokat és sertéshúst küldtek. A zsinagógák, kóser boltok, vendéglők környékén is rendszeresek az atrocitások és az izraeli jelképek elleni akciók, illetve több európai városban fordultak már elő késes, petárdás támadások, tömegverekedések a muszlimok és a helyiek között.