A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 2,5, az előző havit 0,1 százalékkal haladta meg 2025. novemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 2,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal legrissebb adataiból.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,6, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,1 százalékkal haladta meg az előző havit. 2025. január–novemberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

2025. novemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 2,5 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,6 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent.

a forgalom volumene 2,6 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent. A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,6 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,5, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,1, a használtcikk-üzletekben 1,4 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,8, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,5 százalékkal csökkent.

forgalmának volumene összességében 4,6 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 4,5, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,1, a használtcikk-üzletekben 1,4 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,8, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,5 százalékkal csökkent. Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 11 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett.

volumene 12 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,7 százalékkal nőtt.

forgalmának volumene 0,7 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 4,0 százalékkal csökkent.

2025. novemberben: Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1747 milliárd forintot ért el. Az országos kiskereskedelmi forgalom 47 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva: A kiskereskedelem forgalmának volumene 2,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer- kiskereskedelemben 4,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.