A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) idén decemberben is lehetőséget biztosít a következő évre érvényes éves országos és vármegyei autópálya-matricák előzetes megvásárlására. A 2024. évi éves e-matricák december 1-től szerezhetőek be a NÚSZ Zrt.-nél és viszonteladó partnereinél, online és offline módon is – írja az autoszektor.hu.

A 2024-re szóló pályamatricák érvényességi ideje január 1-jén kezdődik.

A NÚSZ Zrt. 2016-ban vezette be az éves érvényességű autópálya-matricák elővásárlási lehetőségét. Ennek megfelelően a következő évre szóló országos és vármegyei e-matricákat az utazóközönség már a megelőző év decemberében be tudja szerezni.

A lehetőség egy kényelmi szolgáltatás, amely több időt biztosít éves vignettájuk megvételére a közlekedőknek, akik így elkerülhetik az év elején az értékesítőhelyeken jellemző sorban állást és a felesleges várakozást. E-matricát nemcsak saját részre, hanem más járművére is lehet vásárolni, így egy országos vagy vármegyei vignetta a közelgő ünnepekre is hasznos ajándék lehet.

Nagyon fontos az adatok ellenőrzése

A NÚSZ Zrt. fokozottan felhívja a figyelmet, hogy e-matrica vásárlásakor minden esetben még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matricához rögzített adatokat, akár személyesen egy benzinkúton, akár online a nemzetiutdij.hu oldalon vagy egy mobilalkalmazáson keresztül, akár SMS-ben történik a vásárlás.

A következő adatokat szükséges ellenőrizni:

rendszám;

felségjelzés;

díjkategória;

és vármegyei matrica vásárlása esetén a vármegye neve.

A NÚSZ Zrt. a 2024-re érvényes autópálya-matricák elővásárlásához is a társaság nemrégiben megújult hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja.