Volodimir Zelenszkij elnök átalakította az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetését, leváltotta a befolyásos Vaszil Maljukot, és helyére Jevhenyij Hmara vezérőrnagyot nevezte ki megbízott vezetőnek – adta hírül a BBC.

Az SZBU elsősorban a belső biztonsággal és a kémelhárítással foglalkozik, és az oroszok 2022-es teljes körű inváziójának kezdete óta kiemelkedő szerepet játszott az Oroszország mélyén végrehajtott merényletekben és szabotázsakciókban is.

Maljuk, aki 2022 óta vezette az SZBU-t, azzal szerzett ismertséget Ukrajna-szerte, hogy sikeresen koordinálta az Oroszország elleni műveleteket, és megtisztította az SZBU-t az állítólagos orosz kettős ügynököktől. Ő felügyelte a tavaly júniusi „Pókháló-hadműveletet” is, amikor is több mint 100 ukrán drón csapódott be orosz területen mélyen fekvő légibázisokra. Egyébként utódja, Hmara is részt vett a hadművelet előkészítésében.

Elbocsátását több magas rangú katonai parancsnok is bírálta, eleinte maga Maljuk is megtagadta az önkéntes lemondást. Egyúttal viszont felkérték, hogy folytassa az Oroszország elleni különleges műveletek vezetését.

Ukrajnának több „aszimmetrikus műveletre van szüksége az orosz erők ellen” – érvelt Zelenszkij, hozzátéve, Maljuk „ebben a legjobb”.

Egyesek úgy vélik, mindez összefügg Kirilo Budanov volt kémfőnök Zelenszkij új kabinetfőnökévé való kinevezésével.

Mindenesetre Hmara kinevezését még az ukrán parlamentnek is meg kell erősítenie.