Japánban az ellenzéki Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) és a Komeito új, centrista pártot alapít – jelentette be a két tömörülés vezetője csütörtökön.

Noda Josihiko, a fő ellenzéki erőnek számító CDP vezetője újságíróknak azt mondta, a hosszú ideje hatalmon lévő Liberális Demokrata Párt (LDP) színeiben kormányzó Szanae Takaicsi miniszterelnök tavaly alakult kormánya hatására

a politikai döntéshozatal egyre inkább a jobboldalra hajlott, az új párt pedig lehetőséget jelent a centristák megerősödésére.

Szaito Tecuó, a Komeito vezetője szintén hangsúlyozta a centrista erők összefogásának fontosságát, illetve hozzátette, hogy az új pártot egy ideig Josihikóval közösen fogják vezetni.

Ismert, a Komeito tavaly októberben hagyta maga mögött az LDP-vel 26 éve tartó szövetségét, mert szerinte a japán kormánypárt nem kezelte elég határozottan a finanszírozása körül kialakult korrupciós botrányt.

Az LDP ezt követően az Isin párttal lépett koalícióra, lehetővé téve Takaicsi miniszterelnökké választását.

A CDP 148, a Komeito 24 mandátummal rendelkezik a japán parlament 465 tagú alsóházában, együtt tehát 172 helyet mondhatnak magukénak, míg az LDP és az Isin együtt összesen 233 mandátummal rendelkezik.

A japán Vaslady-ként is emlegetett kormányfő a jövő héten várhatóan feloszlatja a parlamentet, és februárban előrehozott választásokat tartanak majd a távol-keleti országban.