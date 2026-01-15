Japánban az ellenzéki Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) és a Komeito új, centrista pártot alapít – jelentette be a két tömörülés vezetője csütörtökön.
Noda Josihiko, a fő ellenzéki erőnek számító CDP vezetője újságíróknak azt mondta, a hosszú ideje hatalmon lévő Liberális Demokrata Párt (LDP) színeiben kormányzó Szanae Takaicsi miniszterelnök tavaly alakult kormánya hatására
Kapcsolódó
a politikai döntéshozatal egyre inkább a jobboldalra hajlott, az új párt pedig lehetőséget jelent a centristák megerősödésére.
Szaito Tecuó, a Komeito vezetője szintén hangsúlyozta a centrista erők összefogásának fontosságát, illetve hozzátette, hogy az új pártot egy ideig Josihikóval közösen fogják vezetni.
Ismert, a Komeito tavaly októberben hagyta maga mögött az LDP-vel 26 éve tartó szövetségét, mert szerinte a japán kormánypárt nem kezelte elég határozottan a finanszírozása körül kialakult korrupciós botrányt.
Az LDP ezt követően az Isin párttal lépett koalícióra, lehetővé téve Takaicsi miniszterelnökké választását.
A CDP 148, a Komeito 24 mandátummal rendelkezik a japán parlament 465 tagú alsóházában, együtt tehát 172 helyet mondhatnak magukénak, míg az LDP és az Isin együtt összesen 233 mandátummal rendelkezik.
A japán Vaslady-ként is emlegetett kormányfő a jövő héten várhatóan feloszlatja a parlamentet, és februárban előrehozott választásokat tartanak majd a távol-keleti országban.
