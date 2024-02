Az utóbbi hónapokban több nemzetközi légikikötő, köztük a Milánó-Linate, a Róma-Fiumicino, a London City és a Helsinki Airport is bejelentette: feloldják a fedélzetre felvitt csomagokban lévő folyadék mennyiségére vonatkozó korlátozásokat - írja a turizmus.com

Ezeken a repülőtereken nem kell izgulni az utasoknak a kézipoggyászban szállított vizes palack miatt.

A világ legtöbb légikikötőjében jelenleg az a szabály, hogy az utasok maximálisan száz milliliteres tartályokban tárolt folyadékot vagy gélt vihetnek fel magukkal a repülőgépek fedélzetére, ráadásul ezeket egy átlátszó, visszazárható műanyag tasakban kell elhelyezni, aminek a kapacitása nem haladhatja meg az egy litert.

A folyadékkorlátozást egy 2006-ban meghiúsított terrorcselekmény után vezették be világszerte, amikor merénylők üdítőitalos dobozokban akartak folyékony robbanóanyagot (peroxidot) felcsempészni az Egyesült Királyságból az USA-ba és Kanadába tartó utasszállítókra.

Az újgenerációs, nagy felbontású 3D-s képeket készítő CT-szkennerek megjelenésével azonban egyre több repülőtéren válik lehetővé a szabályozás eltörlése. Az új szkennerekkel nagyon pontos képet lehet alkotni a folyadékokról, így könnyen el lehet dönteni, hogy azok veszélyesek-e vagy sem.

Az Írország nyugati partján található Shannon Airport volt az első repülőtér az Európai Unióban, amely eltörölte a folyadékkorlátozást. A London keleti részén található nemzetközi repülőtér, a London City 2023 húsvétjára időzítette a száz milliliteres szabály eltörlését, ezzel az első légikikötő lett az Egyesült Királyságban, amelyik kivezette a korlátozást. A Heathrow repülőtéren már 2017-ben megkezdték az új CT-készülékek tesztelését, azonban a pandémia miatt 2022 helyett csak 2023-ban lépték meg a változtatást. A brit kormány szándéka szerint 2024 közepére az összes brit repülőteret felszerelik az új 3D-s szkennerekkel, és ezzel párhuzamosan mindenhol eltörlik a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségére vonatkozó szabályt.

Tavaly június végén eltörölték a száz milliliteres szabályt a finn főváros, Helsinki repülőterén gépre szálló utasok számára is. Azóta itt is maximum két liter folyadékot lehet átvinni a biztonsági ellenőrzésen.

München, Róma, Amszterdam....

A müncheni repülőtér egyik termináljában három éven át tesztelték az új eszközöket, ezután döntött úgy a vezetőség, hogy a repülőtér 2023 folyamán teljesen átáll a CT-kre. A frankfurti reptéren 2023. januárjától a szövetségi kormányról a repülőtér üzemeltetőjére ruházták át a biztonsági ellenőrzések irányításának felelősségét. A repülőtér azonnal megkezdte a legkorszerűbb CT-berendezések telepítését, 2023. év végéig hét új típusú szkenner telepítését vállalták.

A Róma-Fiumicino nemzetközi repülőtér CT-rendszerének röntgen szkennerei szintén nagy felbontású 3D-s felvételeket készítenek a poggyászokról, ami automatikusan észleli a potenciálisan veszélyes anyagokat, így a reptér 1-es terminálján is engedélyezik már, hogy száz milliliternél nagyobb űrtartalmú üvegeket tegyenek az utasok a fedélzeti csomagjaikba. Az új technológiát egy éven belül a 3-as terminálon is bevezetik, és tavaly év eleje óta már működik a rendszer a milánói Linate reptéren, és elkezdték használni a Malpensán is. Az amszterdami repülőtéren már két éve felszerelték az új szkennereket, ezidáig mégsem törölték el a száz milliliteres szabályt.

Magyarország is csatlakozhat

Belátható időn belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is eltörölhetik a folyadékkorlátozást. A Budapest Airport már tesztelt olyan CT-berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az utasok nagyobb mennyiségű folyadékot vigyenek a fedélzetre. De a folyadékkorlátozás még érvényben van.