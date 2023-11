Donald Trump egy New Hampshire-i kampánygyűlésen az „országán kívül és belül is nagyon erős” Orbán Viktort méltatta, szerinte ugyanis a magyar miniszterelnök az uniós országok ellenszenvét kivívva sem engedte meg, hogy „emberek millió szállják meg az országát”.

Trump szerint

ennek köszönhető, hogy nincs is bűnözés Magyarországon, de olyan problémák se, amilyenek más országokban vannak.

A Newsweek cikkében megjegyzik, hogy míg Trump ezúttal helyesen azonosította Orbán Viktor miniszterelnököt, akit korábban „Törökország vezetőjének” nevezett, most azt találta mondani, hogy a magyar vezető néhány hete Obama lemondását szorgalmazta.

Úgy tűnik, az egész világ felrobban...és azt mondta: Ez nagyon egyszerű. Azonnal le kell mondania, és le kell cserélniük Trump elnökre, aki biztonságban tartotta a világot.”

While gushing over Orbán, Trump once again gets confused and claims that Obama is the current president pic.twitter.com/7XCMAeuXNg