Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán azt közölte, hogy minden országnak, amely kereskedelmi kapcsolatot tart fenn az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámot kell fizetnie az Egyesült Államokkal folytatott minden üzleti tevékenységére. „Ez a rendelet végleges és jogerős” - írta az elnök az n-tv.de német hírportál beszámolója szerint.

A közleményből nem derül ki pontosan, hogy Donald Trump mit ért az „Iránnal folytatott üzleti tevékenység” alatt. Az Iráni Iszlám Köztársaság legfontosabb kereskedelmi partnerei Kína, Törökország, India, az Egyesült Arab Emírségek és Irak.

Az elmúlt hetekben országszerte zajlottak tiltakozások az iráni vezetés ellen, amelyek során számos városban komoly zavargások és erőszakos összecsapások történtek. A demonstrációkat eredetileg a valutaválság és a romló gazdasági helyzet váltotta ki, de az idő előrehaladtával egyre inkább a politikai rendszer elleni tiltakozássá alakultak, amelyekre az iráni biztonsági erők brutális kegyetlenséggel válaszoltak: az iráni emberi jogi szervezet adatai szerint a tüntetések kezdete óta legalább 648 demonstráló vesztette életét, más becslések szerint akár 6000 is lehet az áldozatok száma.

Trump nyilvánosan támogatta a demonstrálókat, és figyelmeztette az iráni kormányt, illetve továbbra is mérlegeli a katonai beavatkozás lehetőségét, bár egyelőre a diplomácia marad az elsődleges megoldás.