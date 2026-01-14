Ha az újévben megfogadtad, hogy megszerzed álmaid otthonát, akkor máris van egy kihagyhatatlan programunk a számodra ezen a hétvégén. 2026. január 17-én a budapesti Bálnában minden az első lakásvásárlókról szól az Otthon Start Expón!

Az egynapos rendezvényen minden szakértő ott lesz, hogy a célod elérésében segítsen: bankok, lakásfejlesztők, ingatlanközvetítők segítenek eligazodni az Otthon Start felvétele és a lakás- illetve házvásárlásban.

Kapcsolódó Drasztikusan csökkenthető az Otthon Start hitel költsége

Az előadók sora is ezt tükrözi, akik között ott lesz Panyi Miklós miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, valamint Nagy Tamás, az MNB ingatlanpiaci elemzésekkel foglalkozó igazgatója.

Előadást tart továbbá Lánszki Regő országos főépítész, valamint kerekasztal-beszélgetést tart az ingatlanpiac jelenlegi és jövőbeli helyzetéről Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal (IFK) alelnöke, továbbá Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapító-ügyvezetője.

A fiatalok otthonteremtési támogatásit ismerteti részletesen Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, illetve a Fundamenta lakásszámlát Dávid Szilvia operatív vezető.

Ezen felül a pro és kontra érvekről tart pódiumbeszélgetést Schumicky Balázzsal, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökével az Economx főszerkesztője, Ilku Miklós.

A fentieken túl még számos érdekes előadást megtekinthet, amelynek a teljes listáját itt tekintheted meg, de ezen felül is a helyszínen végig elérhető tanácsadói pont segít abban, hogy minden kérdésedre személyre szabott választ kapj, és valóban otthonként tudj tekinteni arra az ingatlanra, amelyre végül ajánlatot teszel.

A workshopokon szó lesz az adásvételi szerződés buktatóiról, a banki elvárásokról, valamint részletesen átbeszélhetők az illetékkel, a foglalóval és a CSOK feltételeivel kapcsolatos tudnivalók is, gyakorló szakértők bevonásával.

És most jön a legjobb rész: az egész esemény ingyenes.

Ha tehát az első lakásra gyúrsz, nincs más teendőd, mint regisztrálni az Otthon Start Expóra és magadba szívni a tudást 2026. január 17-én a Bálnában.