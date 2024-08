A Travel Tomorrow jelentése szerint az amszterdami és a koppenhágai hatóságok azt tervezik, hogy „elrejtenek" néhány népszerű helyszínt, és alternatív útvonalakat kínálnak a turistáknak a mesterséges intelligenciának (AI) köszönhetően. Az új stratégiát a Hollandiában 2021-ben Overijssel tartományban kipróbált sikeres kísérleti program ihlette.

A program időtartama alatt a nyaralók egy alkalmazást kaptak, ahol a nevezetes látnivalók voltak illetve egy alternatív alkalmazást, a Travel with Zoey-t, amely új látnivalókat, élményeket kínált. A Breda Egyetem kutatócsoportja, amely a két alkalmazást kidolgozta, most az amszterdami és a koppenhágai turisztikai testületekkel szövetkezik, hogy a kísérletet nagyobb városokra is kiterjesszék.

Rajneesh Badal, a Travel of Zoey vezérigazgatója azt mondta, hogy

amennyiben a nagyobb városokban is beválik ugyanaz, mint Overijsselben, akkor újabb eszközök kerül a döntéshozók kezébe, amellyel a különböző desztinációkat irányítani tudják.

A holland tartományban lezajlott tárgyalás után Ondrej Mitas, az Applied Sciences vezető oktatója elmondta, hogy a látogatók még akkor is élvezték a nyaralást, ha azt tanácsolták, hogy ne a legnépszerűbb helyeket, hanem azok alternatíváit keressék fel.

A holland főváros elkeseredett harcot vívott a túlturizmus visszaszorításáért, beleértve az új szállodai engedélyek betiltását és a tengerjáró hajók tilalmát.