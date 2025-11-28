céginfó.hu
Kik voltak 2025 igazi nyertesei és vesztesei?

Az év végéhez közeledve leültünk két kiemelkedő szakértővel – Sellyey Tamással, az S-Team Consulting Kft. managing partnerével és az Otthon Start Program stratégiai tanácsadójával, valamint Hegedűs Attilával, a Prohpex Europe Consulting ügyvezetőjével és szállodaipari szakértővel –, hogy áttekintsük 2025 legfontosabb ingatlanpiaci történéseit, és megvizsgáljuk, mire számíthatunk 2026-ban.
Sellyey Tamás, az S-Team Consulting managing partnere és az Otthon Start Program stratégiai tanácsadója, valamint Hegedűs Attila, a Prohpex Europe Consulting ügyvezetője és szállodaipari szakértője

A hazai ingatlanpiac idén látványosan kettévált: Budapest és a vidéki térségek teljesen eltérő dinamikát mutatnak. A fővárosban a 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon az Otthon Start keretében komoly alkalmazkodásra kényszeríti a fejlesztőket, akiknek a rugalmasságát ugyanakkor eljárási könnyítésekkel próbálja támogatni a kormány. Közben a Balaton és Budapest turizmusa is ellentétes pályákon halad, ami a szálloda- és apartmanpiacot is jelentősen érinti.

A beszélgetés kitért a lakó-, iroda- és hotelpiac idei fordulataira, a keresletben látható törésvonalakra, az árakat mozgató tényezőkre és a digitalizáció, valamint az AI egyre erősebb szerepére az ingatlanpiaci döntésekben.

A adásban szó esett még arról, hogy ...

  • 2026-ban reális lehet-e bármilyen árcsökkenés, vagy inkább stabil oldalazás jön?
  • Mely ingatlantípusok maradhatnak értékállók a következő évben is?
  • Mit tegyen az, aki most vagy 2026 elején gondolkodik vásárláson?
  • Hogyan ismerhető fel ma egy valóban „jó üzlet” a lakáspiacon?

 

Kik voltak 2025 igazi nyertesei és vesztesei?

Az év végéhez közeledve leültünk két kiemelkedő szakértővel – Sellyey Tamással, az S-Team Consulting Kft. managing partnerével és az Otthon Start Program stratégiai tanácsadójával,...

