Kik voltak 2025 igazi nyertesei és vesztesei?

Az év végéhez közeledve leültünk két kiemelkedő szakértővel – Sellyey Tamással, az S-Team Consulting Kft. managing partnerével és az Otthon Start Program stratégiai tanácsadójával, valamint Hegedűs Attilával, a Prohpex Europe Consulting ügyvezetőjével és szállodaipari szakértővel –, hogy áttekintsük 2025 legfontosabb ingatlanpiaci történéseit, és megvizsgáljuk, mire számíthatunk 2026-ban.

A hazai ingatlanpiac idén látványosan kettévált: Budapest és a vidéki térségek teljesen eltérő dinamikát mutatnak. A fővárosban a 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon az Otthon Start keretében komoly alkalmazkodásra kényszeríti a fejlesztőket, akiknek a rugalmasságát ugyanakkor eljárási könnyítésekkel próbálja támogatni a kormány. Közben a Balaton és Budapest turizmusa is ellentétes pályákon halad, ami a szálloda- és apartmanpiacot is jelentősen érinti.

A beszélgetés kitért a lakó-, iroda- és hotelpiac idei fordulataira, a keresletben látható törésvonalakra, az árakat mozgató tényezőkre és a digitalizáció, valamint az AI egyre erősebb szerepére az ingatlanpiaci döntésekben.

A adásban szó esett még arról, hogy ...