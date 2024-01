ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Molnak kisebbségi, nem-operált részesedései vannak két szénhidrogén-kitermelő mezőben Iraki Kurdisztánban – válaszolta az Economx érdeklődésére a társaság, hozzátéve, hogy mivel a Mol nem operátor, mindössze egy kis létszámú helyi irodát tart fenn Erbilben.

A Mol dolgozói és befektetései nem kerültek veszélybe és zavartalan a működés

– közölte megkeresésünkre a cég.

Hétfőn késő este az iráni Forradalmi Gárda légicsapást mért Irak félig autonóm Kurdisztán régiójának fővárosában, Erbilben, az Egyesült Államok konzulátusa melletti lakónegyedben. Bagdad tiltakozásul visszahívta nagykövetét, Teherán pedig kitart amellett, hogy egy izraeli kémközpontra mértek támadást.

Multimilliomos áldozat

A végrehajtott csapásokat Masrour Barzani iraki kurd miniszterelnök „a kurd nép elleni bűncselekménynek” tartotta, amelyben legalább négy civil meghalt és hat megsebesült, egyben hozzátette, hogy alaptalanok az iráni vádak egy izraeli kémbázisról.

Iraki biztonsági és egészségügyi források szerint az áldozatok között van a multimilliomos kurd üzletember, Peshaw Dizayee és több családtagja is, akik meghaltak, amikor iráni rakéta csapódott be az otthonukba – számolt be róla a Reuters, megjegyezve, hogy sokan a konfliktus eszkalációjától tartanak.

Pilóta nélküli légi járművek (UAV) támadása után az iraki Erbilben 2024. január 16-án. Az amerikai konzulátus közelében több robbanásról is beszámoltak, amelyekért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vállalt felelősséget. Kép: Getty Images

Franciaország azzal vádolta Iránt, hogy megsértette Irak szuverenitását, Washington pedig „meggondolatlannak” ítélte a támadásokat, megjegyezve, hogy egyetlen amerikai létesítményt sem ért csapás. Az Irakban és Szíriában állomásozó amerikai és nemzetközi erők készültségben vannak.