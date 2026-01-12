Újabb diplomáciai feszültség alakult ki Washington és London között, miután a Fehér Ház élesen bírálta Keir Starmer kormányát az első unokatestvérek közötti belterjes házasság legalitása miatt. Donald Trump egyik kulcsfigurája „civilizációs aggodalomnak” nevezte a brit kormány álláspontját, miközben a vita egészségügyi kockázatokról, nők jogairól és a szólásszabadság határairól is szól.

Sarah Rogers, az amerikai külügyminisztérium államtitkára kritizált a londoni kabinet politikáját. Amint kifejtette, az első unokatestvér házassága, ami különösen elterjedt a dél-ázsiaiak körében, Nagy-Britanniában legális, de növeli a gyermekek genetikai betegségeinek kockázatát.

Sarah Rogers a Munkáspárt kudarcának tartja, hogy Starmerék nem támogatták az első unokatestvérek házasságát betiltó törvényjavaslatot, és „civilizációs aggodalomként” beszélt róla.

Sarah Rogers az X on Sunday csatornán megosztott egy videót, amelyen Keir Starmer miniszterelnöki kérdések során, tavaly márciusban elutasította, hogy korlátozzák az unokatestvérek házasságát Nagy-Britanniában.

A Fehér Ház a múlt hónapban közzétett egy 29 oldalas biztonsági dokumentumot, amelyben azt állította, hogy Európa „civilizációs törléssel” néz szembe , ha nem csökkenti a migrációt.

Richard Holden, a gyakorlat betiltásáért kampányoló brit konzervatív képviselő , figyelmeztetett az unokatestvérek házasságának „jelentős” egészségre és nők jogaira gyakorolt ​​hatásaira.

Azt mondta:

„Pénteken ennek a kormánynak lehetősége lesz arra, hogy bizottsági szakaszba kerüljön az első unokatestvér házasságának betiltásáról szóló törvényjavaslatom. Vajon a miniszterelnök meggondolja-e még egyszer, mielőtt utasítja a pártfogóit a jogszabály blokkolására?”

Keir Starmer brit kormányfő erre így válaszolt:

„Állást foglaltunk a törvényjavaslattal kapcsolatban, köszönjük.”

Sarah Rogers megosztott egy Wikipédia-cikket is, amely megemlíti a közel-keleti országokban a becsületgyilkosságokhoz való kapcsolatot, kijelentve, hogy

az unokatestvéréhez feleségül ment nő családja „felelős lehet a megöléséért, vagy néha a szeretője meggyilkolásáért, ha házasságtörést követ el”.

Így folytatta: „Mivel tudjuk, hogy a brit kormány biztosítani akarja a nők online és offline biztonságát (ezért fontolgatja az oroszországi X-tilalmat , hogy megvédje őket a bikinis képektől), íme még néhány szó a Wikipédiáról az unokatestvérek házasságáról – és annak a becsületgyilkossággal való kapcsolatáról”.

A múlt héten Richard Holden, aki jelenleg a tory árnyék-közlekedési miniszter, azzal vádolta a Munkáspártot, hogy „szemet hunynak” az unokatestvérek házassága felett, mivel nem hajlandók támogatni képviselője törvényjavaslatát ebben a kérdésben.

A törvényjavaslat második olvasatát múlt péntekre tervezték, de az elakadt, mert az alsóház aznap nem ülésezett – számolt be róla a The Telegraph.