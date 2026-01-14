Több mint 64 ezer számlán összesen mintegy 13 ezer milliárd forintra nőtt a tavalyi év végére a privátbanki szektorban kezelt vagyon. A számlák száma mintegy 3 százalékkal emelkedhetett.

A legnagyobb piaci szereplő változatlanul az OTP Private Banking, 3676 milliárd forintos állománnyal.

A vagyonnövekedésben az élen a Hold Alapkezelő állt, ami 406-ról 622 milliárd forintra növelte a kezelt vagyonát, ami főként az ügyfélszám-bővüléssel és a kockázatosabb stratégiákkal magyarázható. A Privátbankár írása szerint a Hold ügyfelei tartottak a legtöbb vagyont átlagban 2025 végén: közel 600 milliót.

Az Equilor 40 százalék körüli, a CIB, az Erste, a Raiffeisen és bankok szintén kétszámjegyű bővülést értek el, jellemzően a részvény- és aktívan kezelt vegyes alapok arányának emelkedésével.

A cikk szerint a devizás kitettségek a forinterősödés miatt több helyen is fékezték a forintbna számított hozamot, így a növekedésben nagy szerepe volt az új vagyonbeáramlásnak, valamint a portfólió-átcsoportosításoknak is. Az egy számlára jutó átlagvagyon a Hold-nál a Concorde-nál volt a legmagasabb, 600, illetve 555 millió forint.

Több szolgáltató megemelte a belépési limitet a pirvátbankba: a Concorde 150 millió forintra, az OTP és a CIB 100 millió forintra. Az Equilor idén ezt 125 millióra tervezi emelni. Az emelések mögött az elmúlt évek inflációja, a nominális vagyonok felduzzadása áll, továbbá az, hogy így kívánják a társaságok fenntartani a szolgáltatás színvonalát.

A legtöbb szolgáltató 2026-ra vonatkozóan óvatos optimizmusba bocsátkozik: további vagyonbővülésre számítanak, azonban összességében úgy látják, hogy a piaci volatilitásra tartósan magas marad, emellett pedig továbbra is geopolitikai kockázatokra és feszes részvénypiaci árazásokra számítanak. Sok szereplő a digitális csatornák fejlesztését, az aktív vagyonkezelést, a családi vagyontervezést és részben a kriptoeszközök, alternatív, abszolúthozamú stratégiák térnyerését emelte ki.

Bár az AI és a digitalizáció a támogatja a privátbankárok munkáját, a cikk szerint továbbra is a személyre szabott tanácsadás, valamint a személyes kapcsolatok maradnak a fő érték.