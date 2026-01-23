A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a foglalkoztatottság és munkanélküliség 2025. decemberi adatait, e szerint

2025 decemberében a 15-74 évesek körében a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezer főt tett ki, a munkanélküliek száma 211 ezer fő volt, ami 4,4 százalékos munkanélküliségi rátát eredményezett.

Foglalkoztatottság, 2025. október-december

A 15-74 évesek körében a foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 642 ezer fő volt, 46 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A férfiak száma 2 millió 457 ezer főre, a nőké 2 millió 186 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, ami 58 ezerrel maradt el az előző év azonos időszakához képest.

A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer fő, a külföldön dolgozók száma 108 ezer fő volt.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése ellenére a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 74,8 százalékot tett ki, a férfiaknál 78,5 százalékot, a nőknél 71,1 százalékot.

Munkanélküliség, 2025. október-december

A 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 213 ezer fő volt, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék.

A férfiak esetében 116 ezer, a nőknél 97 ezer fő volt a munkanélküliek száma, a ráta a férfiaknál 4,5, a nőknél 4,3 százalék.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónap volt, a munkanélküliek 39,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, míg 36,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025 december végén 216 ezer fő volt, 2,2 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Reagált az NGM

Czomba Sándor: a kormányzati intézkedések eredményesek, megvédjük a magyar munkavállalókat és a munkahelyeket

A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki tud és akar az dolgozhasson. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik. 2010 óta 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma, így 2025 decemberében már több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van. 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a Kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

Mindezt tönkre tenné a Tisza Párt brutális adóemelési terve, amely 1.300 milliárd forintot venne el a családoktól bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezve. Ezt mi nem hagyjuk! A Tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, helyette emeljük a béreket, csökkentjük az adóterheket és fellépünk az áremelésekkel szemben (pl.: 11 százalékos minimálbéremelés, 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása, meghosszabbított és kiterjesztett árréscsökkentés), valamint bevezetjük a 14. havi nyugdíjat – hangsúlyozta közleményében az NGM.