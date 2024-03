A szezon előtt közölte a hírt a Blinkee.city a közösségi oldalán, hogy beszüntetik robogó–megosztó szolgáltatásaikat Budapesten. Az információk alapján a robogók bizonytalan ideig továbbra is bérelhetőek lesznek, egyéni bérleti konstrukciók keretein belül, illetve kedvezményes áron meg is lehet őket vásárolni – vette észre a Totalcar.

„Őszintén sajnáljuk, hogy a tavasz beköszöntével ezzel a hírrel kell szolgálnunk, de nem volt minden feltétel biztosítva a folytatáshoz. Ennek ellenére, nem szeretnénk véglegesen elbúcsúzni a lelkes felhasználóinktól, robogóinkat, egyéni járműbérleti konstrukció keretében továbbra is bérelhetitek, illetve most, előszezoni áron meg is tudjátok vásárolni őket” – áll a cég közleményében.