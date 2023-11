A villanyautosok.hu vett észre egy bejegyzést az X-en, amelyben egy felhasználó a Tesla magyarországi mobilszerviz szolgáltatásának elindulásáról adott hírt. A cikk írásakor az új szolgáltatásnak a Totalcar nem lelte nyomát a vállalat honlapján, így valószínűleg a bevezetést készíti elő a gyártó.

Ezt megerősítik az amerikai cég honlapján közzétett aktív álláshirdetések is:

Kaposvár, Budapest, Győr, Miskolc és Kecskemét városokba keres mobilszervizeseket a Tesla.

Egy mobilszerviz nyilvánvalóan megkönnyíthetné a Tesla tulajdonosok dolgát, ugyanis hazánkban jelenleg csak Budapesten működik az egyetlen Tesla márkaszerviz.

News:@tesla Hungary has now launched mobile service in the country.????????????

A very dedicated mobile team is waiting to assist you with your problems on your chosen location.

Good luck Tesla Hungary and their great team!@teslaeurope #TeslaEurope @TeslaHungary @elonmusk pic.twitter.com/boFoWmagIJ