A Magyar Rendőrség 2024. március 11. és 17. között az ország egész területén ellenőrizte a passzív biztonsági eszközök használatát a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján.

15449 esetben tapasztalták a biztonsági öv passzív használatát, de 11753 alkalommal a járművezető be sem kapcsolta a biztonsági övet,

a gyermekbiztonsági rendszert 265-en nem használták,

52 motorkerékpáros pedig bukósisak nélkül közlekedett.

Évente elkerülhető 900 haláleset, csak kicsit kellene odafigyelni.

A biztonsági öv bekötése nélkül megnő a súlyos balesetek kockázata, ráadásul a biztosító is kevesebbet fizet, ha a megsérült utas bekötetlenül utazott.

Évente kilencszáz haláleset lenne elkerülhető az Európai Unióban, ha mindenki bekötné a biztonsági övét, vagy ha legalább 98-99 százalékos lenne a biztonsági öv használata – mondta korábban az InfoRádióban Lambert Gábor, a Mabisz kommunikációs vezetője.

Magyarországon a közlekedési szabálysértési adatok szerint még kevesebben tartják be a biztonsági öv használatát, különösen a hátul ülők nem kötik be magukat, pedig személyi sérülés esetén a biztosító utánajár, mi lett volna, ha be lett volna kötve a biztonsági öv.

Ez az úgynevezett károsulti közrehatás, így körülményektől függően 20-50 százalékkal csökken a kártérítése annak, aki a balesetkor nem volt bekötve.

A biztosítók a személyi sérüléses balesetnél a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás keretében mindig vizsgálják, hogy a sérült vagy elhunyt be volt-e kötve.

Sőt, létezik olyan casco biztosítási termék, amely a személyi sérülésre kiegészítő biztosítást tartalmaz, és kizárásnak minősül, ha az illető nem volt bekötve. Ebben az esetben a biztosítótársaság mentesül a kártérítés alól.