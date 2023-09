Novemberben lehet a Fidesz tisztújító kongresszusa

Az ATV értesülései szerint a Fidesz őszi kongresszusra készül, ahol a kormánypárt tagjai az EP-választási listát és programot is „szentesíthetik” majd. Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök Kötcsén arról is beszélt zárt körben, hogy meddig tervez kormányozni, de egy 15 pontos „nagy tervről” is beszámolt.