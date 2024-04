Magyar Péter tegeződve megszólított, holott én nem ismerem személyesen, soha nem találkoztam vele - írta Facebook-bejegyzésében Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.

Ugyanakkor felhívta Magyar Péter figyelmét, hogy

a magyar törvények mindenkire vonatkoznak, azok pedig világosan kimondják, hogy amennyiben egy jelölt vagy jelölő szervezet tiltott külföldi támogatást használ fel, az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Lánczi a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Magyar Péter-féle Talpra, magyarok! estében

vélhetően ugyanaz a kör igyekszik majd befolyásolni a júniusi önkormányzati képviselő-választás, valamint az európai parlamenti választás eredményét, amely a 2022-es országgyűlési voksolással összefüggésben is tett ilyen kísérletet.

Az ügy előzménye Magyar Nemzet április 18-án megjelent cikke, amelyben szerint a Magyar Péter-féle Talpra, magyarok! nevű mozgalom mögött is a Bajnai Gordon-féle datadatos csoport áll.

Nem véletlen, hogy Magyar Péter a nyilvánosságra került információkat nem cáfolta

- közölte ki Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.

A Datadat ügyvezetője reagált a lap cikkére - írja a 24.hu.

Szigetvári Viktor kijelentette:

szemben a Magyar Nemzet megjelent hazug állításával, sem a Datadat Professional Kft., sem a korábbi Datadat GmbH jogutódja nem áll üzleti kapcsolatban sem Magyar Péterrel, sem pedig más, hozzá kapcsolható párttal vagy egyesülettel. Minden más ezzel ellentétes állítás hazugság.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal azonban külföldi finanszírozási kísérlet gyanúja alapján megindította - létrejötte óta első - vizsgálatát.

A hivatal vezetője korábban kijelentette, szervezete nem hatóság, nem végez nyomozást és nem alkalmaz szankciókat, feladata alapvetően az elemzés és a feltárás lesz, tevékenységében pedig a nyilvánosság lesz a legfontosabb eszköze.