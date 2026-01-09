A Széchényi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke családtagjai körében hunyt el. Felesége, két gyermeke, két unokája és rengeteg barátja, valamint a Líra Könyv Zrt. dolgozói gyászolja – írja az Index.

Az empirikus társadalomkutatás következetes és mértéktartó képviselője azok közé a ritka magyar értelmiségiek közé tartozik, akik nemcsak értelmezték a társadalmat, hanem intézményeket, nyelvet és gondolkodási kereteket is teremtettek hozzá.

Nevéhez kötődik a TÁRKI 1985-ös megalapítása is. A kutatóintézet az alábbiakban foglalta össze Kolosi Tamás munkásságát:

Már korábban a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított. Kolosi a nyolcvanas évek elején végzett »rétegződés-modell« vizsgálatához kidolgozta a késő Kádár-kori államszocialista társadalmának L-modelljét, melyben a redisztributív állami szektor mellett a piaci szektor kettőssége határozta meg az egyenlőtlenségi rendszer struktúráját. Empirikus kutatásai során úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozott többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint az elitformálódás a posztkommunista átalakulás folyamán.

A szociológus egyetemi tanárként nemzedékeket nevelte ki a társadalmi valóság ideológiamentes, kritikus vizsgálására. Akadémiai pályája mellett a kulturális és gazdasági életben is aktív szerepet vállalt, főként a könyvkiadás és könyvkereskedelem területén, hiszen ő álmodta meg, majd vette irányítása alá a Líra Könyv Zrt-t.

Kolosi Tamás 1989-90-ben Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt.

Szakértelmét több elismerés is bizonyítja, többek között a Széchényi-díj, amelyet 2001-ben vehetett át.