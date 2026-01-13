A rendkívüli időjárási helyzet miatt a budapesti, pozsonyi és bécsi repülőtér is ideiglenesen bezárt, az ónos eső a légiközlekedés minden szereplőjére kihatással van. A Wizz Air több járata is érintett, eddig 5, Ferihegyre tartó repülőgép kényszerült másik repülőtéren landolni, a még el nem indított, Budapestre tartó járatok pedig a kiinduló állomáson várakoznak addig, amíg a gép budapesti fogadása nem biztosított.
A Wizz Air mindenben szorosan együttműködik a repülőterek üzemeltetőivel, hogy minden utas a lehető leghamarabb eljusson a célállomására. Azon utasokat, akik másik repülőtéren landoltak, a Wizz Air a lehető leghamarabb repülőgéppel, vagy busszal viszi a mentrendben szereplő légikikötőbe.
A légitársaság arra kéri az utasait, hogy akik közvetlenül a Wizz Airnél foglaltak, folyamatosan figyeljék a mobilalkalmazásban, e-mailen, SMS-ben érkező járatinformációkat.
A Wizz Air az utasok türelmét és megértését kéri, de a légiközlekedés, az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben a legfontosabb.
Ferihegyi járatstop: megállt a légi forgalom BudapestenÁtmenetileg leállt a légi forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a reptér 10:25 óta sem induló, sem érkező járatokat nem kezel biztonsági okokból. Az újraindítás az időjárás alakulásától függ, az utasoknak javasolják a járatinformációk folyamatos ellenőrzését.
