A múlt év január óta módosították a járművek közúti forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendeletet Magyarországon. Ennek értelmében a régebbi autók és motorkerékpárok is használhatnak most már led-izzókat, azonban a beszereléshez engedély és dokumentáció szükséges az átalakításkor a jogi problémák elkerülése érdekében – írta a teol.hu.

Nem mindegy, hogy milyen autóba kerül a led-izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis.

A kompatibilitási listából kiderül az is, hogy pontosan melyik izzót lehet beletenni, és milyen további kiegészítőkre van szükség hozzá - beszerelőkeret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller.

A KöHÉM rendelet módosítása egyértelműen meghatározza, milyen led-izzó szerelhető be jogszerűen.

Csak olyan izzólámpa vagy helyettesítő led-fényforrás használható, amely jóváhagyási vagy minősítő jellel rendelkezik, és megfelel az előírásoknak. A csere kizárólag az aszimmetrikus tompított és a távolsági fényszórók esetében engedélyezett. A beszerelést autószerelő műhely végezheti, és a led-izzóhoz kapott műbizonylat igazolja a cserét.

Hatalmas bírságot szabhatnak ki a rendőrök, ha a ledes fényszórók papírjai nem stimmelnek.

A cserelámpák beszerelését autószerelő műhelyben, szakember végezheti el, majd kitölti a műbizonylatot, ezzel igazolja a cserét. Ezt a dokumentumot a jármű okmányával együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzésre jogosultnak

– mondta a lap által megkérdezett szekszárdi szerelőműhely vezetője, Plesz Imre.

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, ezt kérheti a rendőr ellenőrzéskor:

Műbizonylat, amelyet az autószerelő ad ki a beszerelés után.

Műszaki vizsga igazolása, amely tanúsítja, hogy a ledesítés megfelel a szabályoknak, és az izzó csomagolása, amelyen szerepelnie kell a magyarországi minősítő jelnek (egy „H” betű és 8 szám), valamint egy hétjegyű hologramos azonosító kódnak.

Ha ez nincs jöhet

a bírság kiszabása közúti ellenőrzés során,

a műszaki vizsgára kötelezés, ahol a jármű nem fog átmenni az ellenőrzésen, ha a ledesítés nem szabályos.

Amennyiben szabálytalan led-es világítással balesetet okozunk, a biztosító megtagadhatja a kártérítés kifizetését.