Tűz volt a Fazekas Mihály Gimnáziumban. Kisdi Máté az MTI-nek elmondta, a Horváth Mihály téri épület alagsorában egy trafóállomás gyulladt ki, ezért az intézményt kiürítették.

A szóvivő szerint több mint ezer ember hagyta el az épületet, amelynek oltását a budapesti tűzoltók nagy erőkkel kezdték meg; a tüzet sikerült eloltani, majd az épületet kiszellőztették. A diákok egy részét hazaengedték, azoknak az elhelyezéséről, akik nem tudtak hazatérni, az iskola gondoskodott.