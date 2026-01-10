Több ezer tűzoltó küzd a bozóttüzekkel Ausztrália délkeleti részén, a hatóságok szombati közlése szerint a lángok több mint 300 000 hektárnyi (741 316 hold) bozótost pusztítottak el Victoria államban a hét közepe óta tartó hőhullám miatt, és 10 nagyobb tűzvész még mindig tombol államszerte.

A szomszédos Új-Dél-Wales államban is a legmagasabb veszélyességi besorolás van érvényben, miután a hőmérséklet elérte a 40 Celsius-fokot – írta a Reuters.

A hatóságok közlése szerint több mint 130 épület, köztük lakóházak is megsemmisültek, és mintegy 38 000 otthon és vállalkozás maradt áram nélkül.

Ezek a tüzek voltak a legsúlyosabbak, amelyek a 2019-2020-as Fekete Nyár pusztítása óta sújtották az államot, amikor Törökország méretű területet égtek el, és 33 ember halálát okozták.

Anthony Albanese miniszterelnök Victoria állam nagy részét katasztrófaövezetté nyilvánította.

A hatóságok közlése szerint az egyik legnagyobb tűzvész Longwood városa közelében, Melbourne-től mintegy 112 km-re északra tombolt, és 130 000 hektárnyi bozótost égett le, 30 épületet, szőlőültetvényt és mezőgazdasági területet pusztított el.

A tűzvészek közelében lévő több tucat családot evakuáltak, és az állam számos parkját és kempingjét lezárták.

Szombatra hőségriadó volt érvényben Victoria állam nagy részére, Új-Dél-Wales fővárosában, Sydneyben a hőmérséklet 42,2 Celsius-fokra emelkedett, ami több mint 17 fokkal haladja meg a januári átlagos maximumot – közölte az országos meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzések szerint a hétvégére enyhül a hőség.