A napokban több mint 100 smasszer és kommandós gyakorlatozott Kiskunhalason, az Országos Büntetés-végrehajtási intézetben. A gyakorlatok a börtönőrök és a kommandósok is olyan szakmai gyakorlatokat alkalmaztak, melyekkel egy börtönt érő külső támadás, illetve egy börtön rendjét veszélyeztető esemény kezelhető, illetve megakadályozható.

Makula György ezredes, aki egyben a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) kommunikációs igazgatója is, azt nyilatkozta az Indexnek, hogy a gyakorlat során drónokat, videoszkópot, megafont és testkamerát is bevetettek, de jó szolgálatot tett a C.P.E. testvédő páncél, a lövedékálló mellény és a plexipajzs is. Mi több, a rendbontók megfékezésére több szolgáltai kutyát is bevetettek.

A lap információi szerint a BVOP vezetése fontolóra vette, hogy a testkamerák mellett a sokkolók használatát is bevezetnék a magyar börtönökben.

Januártól nagy változások lépnek érvénybe a fogvatartottak életében: a végrehajtás jellege nagyban függ majd a rabok együttműködő magatartásától is, akár a büntetésük idejét is csökkenthetik. A börtönreform legfontosabb részeként a végrehajtási fokozatok szerepe átalakul, és sokkal inkább az elítéltek együttműködő magatartása határozza meg a végrehajtás jellegét.