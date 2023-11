Az elmulasztott fel nem vett nem kijelzett hívószámokról érkezett hívások okozhatnak egy felesleges aggodalomforrást, hiszen valamiről lemaradtam, amiről feltételezem, hogy a túloldalon álló fontosnak találta, hogy velem egyeztessen – mondta el az Economx megkeresésére a telekommunikációs szakértő.

Fehér Krisztián szerint érdemes elméleti oldalról megközelíteni a témát és majd utána megvizsgálni a gyakorlati részeket. Harminc évvel ezelőtt még senkit nem lehetett visszahívni és azt sem tudtuk, ha keresett valaki, ha egyáltalán volt telefonunk otthon – mert ugye, sok esetben még ez is kérdéses volt.

Később, ha volt üzenetrögzítője valakinek, akkor vissza tudta hívni azt, aki hagyott üzenetet (ha volt telefonja), mert aki nem hagyott, arról akkor sem tudtunk.

Technológia és a mobilszámok

Most ott tart a technológia a mobiltelefonszámok miatt, hogy az esetek 95 százalékában láthatjuk, hogy hívott valaki és vissza is tudjuk hívni, ugyanakkor vezetékes telefonon jellemzően most sem látjuk, hogy ki hívott.

Minden esetben a fogadó félnek kell eldöntenie, hogy fel meri-e venni a telefont, akarja-e a hívást fogadni, van-e bármilyen „félnivalója”, van-e olyan, akinek a hívását szeretné elkerülni.

Call-centerek és a megbízóik

A nem kijelzett hívószám többsége egy nagyon egyszerű okból történik: a hívó cég, szervezet nem tudná kezelni a visszahívó feleket, mert a központi számot jelezné ki a készülék, de visszahíváskor a "portás" már nem tudhatja, hogy honnan és miért keresték őt.

Hasonló a helyzet a call-center esetében, akikkel az ember napi szinten beszélget. Egy-egy ilyen úgynevezett bér call-center több nagyobb megbízójuk, ismert cégek telefonos ügyfélszolgálati ügyeit is kezelheti.

A telefonközpontján indítják a kimenő hívásokat az operátorok egy adott cég bizonyos információjának átadása céljából, de ha visszahívhatóvá tennék a számot, már nem tudnák, hogy a hívó félt melyik általuk képviselt cég nevében és milyen témában keresték.

Lehet, hogy magazin előfizetés, mobiltelefon előfizetés, lejárt biztosítás, vagy piackutatás miatt... Minden ilyen esetben újra próbálják majd őt elérni.

Már nem az operátor, hanem a telefonközpont tárcsáz

A telekommunikációs szakértő megjegyezte, jellemzően már nem az operátorok tárcsáznak, hanem a telefonközpont egy algoritmust használva magától tárcsáz, ezzel is biztosítva, hogy az operátor a munkaidejének nagy részét kommunikációval és ne hívásra várakozva töltse.

Előfordult már bizonyára másokkal is az, hogy felvették a bejövő hívást, de az pár pillanatig zenét játszott, vagy kérte, hogy tartsuk a vonalat és egyszer csak beköszönt operátor. Ilyenkor a rendszer kiszámolta, hogy várhatóan hány ügyfelet kell felhívnia, hogy az átlag beszélgetési idők ismeretében amint leteszi a sok operátor közül az egyikük a "kagylót", máris egy új hívott ügyféllel tudjon beszélni.

Ennek ellenére sok ügyfélszolgálati szám mögött már van dedikált telefonszám kijelzés, amit bár vissza lehet hívni, de egy hangposta fogad, amelyben bemutatkoznak és jelzik, hogy hívást ezen a számon nem tudnak fogadni, majd megszakad a hívás. Van, ahol a cégnév is elhangzik, akad, ahol éppen a fenti okokból csak egy általános üzenet utal arra, hogy majd visszahívják.

Természetesen akadnak olyan ügyfélszolgálatokról indított hívások is, ahol dedikáltan egy témával foglalkoznak és ott a bejövő hívásokat is képesek kezelni, hiszen csak egyetlen egy céget képviselnek, vagy éppen azon cég saját ügyfélszolgálatáról van szó.

Lesznek számkijelzés nélküli hívásaink a jövőben is?

Fehér Krisztián szerint erről hasznos beszélni, ám igazából ez egy álvita a témában, mert vannak sokkal gyakorlatiasabb oldalai is a kérdésnek.

Megoldás lehetne az például, ha minden végpont külön számot kapna, de akkor a 7 jegyű jelenlegi hívószámkiosztás nem lenne elegendő. Azt is tudni kell, hogy a hívószámok mind a magyar állam tulajdonai, ami után a szolgáltatók telefonszámonként éves díjat fizetnek.

Még ekkor sem lenne megoldás a visszahívás például a call-centerek esetében, de bármilyen más intézmény esetében is vagy foglaltság, vagy épp azért, mert az illető házon kívül van. Ugyanakkor egy átlagos fogyasztónak nincsen miért tartania a nem kijelzett számokról érkező hívások fogadásától.

A szám felfedése

Az Economx értesülései szerint számos cég ajánl fel olyan szolgáltatást, miszerint a fizető ügyfélnek felfedik a számot, például az ügyfél a honlapon és e-mailben kapja meg a rejtett hívásokhoz tartozó számot. Ám akadnak vélemények, hogy ez törvénysértő szolgáltatás.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, Péterfalvi Attila szerint egy ilyen szolgáltatás használata megvalósíthat jogsértést abban az esetben, ha a rejtett számról hívó fél magánszemély, nem pedig cég, mivel csak ebben az esetben minősül telefonszáma személyes adatnak. Tehát nyitott a kérdés: kinél erősebb a magánszféra védelme, a hívott fél, vagy a hívó fél esetében?

A felfedés csak hackermegoldás, vagy hamis ígéret lehet

A telekommunikációs szakértő kiemelte: nem is ismer ilyen cégeket, hallott bizonyos appokról, amelyek hasonló szolgáltatást kínálnak, de igyekezne távol tartani magát, hiszen ezek biztosan nem legálisak és ebbéli helyzetük okán az ember nem is szeretné a telefonján találni őket.

A telefonszolgáltatók hívószámokkal kommunikálnak egymással. Tehát a szolgáltatók rendszerei az egymás közötti híváskapcsolások esetén a hívószámot megismerik, ugyanakkor, ha a hívószám kijelzés tiltva van, akkor nyilvánosan az a kérdéses adat nem jelenik meg.

Ha bárki azt állítja, hogy ezt lehetővé tudja tenni, az biztosan valamilyen hacker megoldással teszi, vagy csak egyszerűen már az ígéretével átveri az érdeklődőt. Adatvédelmi megközelítésből pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szakvéleményére javasolt támaszkodni.