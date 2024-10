Zsebünket égeti a drágább euró: repkednek az ezresek egy alapbevásárlásnál

A kisnyugdíjasoknak a legnehezebb, de a fiatalok is meggondolják, milyen ruhát vegyenek. Az utca emberét kérdeztük, hogyan érinti a drágulás, és hol érzi azt a leginkább, ha vásárol.

A héten többször is elérte a 400 forintos lélektani határt az euró árfolyama. Boros Imre közgazdász, politikus, az első Orbán-kormány minisztere szerint több tényezős a dolog. És mindenképpen benne van az EU által visszatartott pénzek hatása is. Szerencsére több az export, mint az import, de ha a külföldi forgalmazók emelnek, ahhoz a magyarok is gyorsan felzárkóznak.