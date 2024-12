Schiller Márk: Édesapám egyre kevésbé van benne operatív dolgokban, tol előre engem

Az EcocomX podcastjének egyik vendége: Tárnok Róbert, a BDO Corporate Finance igazgatója volt, aki elmondta, hogy mennyire fontos a generációváltásra való felkészülés és milyen buktatói lehetnek, és azt is kifejtette, hogyan tud egy pénzügyi tanácsadó cég segíteni a folyamatban. A másik vendég: Schiller Márk, a Schiller Autó Család Zrt. stratégiai és marketing igazgatója, akinek, saját bevallása szerint már a jele is autó volt az óvodában. A Schiller család története különleges, hiszen három generáció is dolgozott benne. Schiller a beszélgetésben mesélt a nagyapja és édesapja között lezajlott generációváltásról, illetve arról is, hogy milyen nehézségeket élt meg ő magam, mikor átvette a családi cég vezetését.



A magyar családi cégek nagyrészére jellemző, hogy a vállalaton és családon belül összekeverednek a dolgok, de a cégek sikerének szempontjából a cél az, hogy a családtagok konszenzusra jussanak. Olykor előfordulhat ugyanis, hogy a magánjellegű kételyek és sérelmek rányomják bélyegüket a céges munkafolyamatokra. A Schiller család történetében ilyenről azonban soha nem volt szó. Márk édesapja tudatosan építette tovább a céget, és a fiát is nagyon tudatosan vezette be a céges működésbe.



Márk édesapja 2010 és 2016 között vette át a Schiller autó vezetését, a fia és közte pedig jelenlegi zajlik a generációváltás folyamata. A Schiller autó marketing igazgatója úgy gondolja, hogy abban áll a család és a cég generációváltásának sikere, hogy folyamatosan minden vezető figyelt arra, hogy korán integrálja a családtagokat a munkába, és ott kapjanak egy saját területet, ahol kiteljesedhetnek.



Tárnok Róbert szerint, fontos eleme a generációváltásnak, hogy a cég tulajdonosai kiépítsenek a cégen belül egy manager-réteget, akik működtetik a napi dolgokat, addig, amíg a vezetők az átadásra koncentrálnak. Ugyanis a generációváltáshoz idő kell, és hosszútávon tervezés.



„Nekünk könnyebb volt a helyzet, mert egymás mellett volt van az irodánk édesapámmal (...) ennek köszönhetően gyakran tudunk beszélni (...) édesapám egyre kevésbé van benne operatív dolgokban, egyre inkább tol előre engem” – mondta el Schiller Márk a beszélgetésben.