Brutálisan olcsón finanszírozta és adósította el magát az USA

Az Egyesült Államok szerepe a világgazdaságban, azon belül is a Bretton Woods-i rendszer fontossága mind a mai napig érezhető. Ez anno válasz akart lenni a nagy világgazdasági válságra, a világháborúkra és a világkereskedelem széttöredezettségére vagy inkább az USA érdekeit szolgálta? Egyáltalán el lehet ezt így különíteni? Erről beszélgettünk.

Ahogy azt áprilisban megírtuk, az Egyesült Államok legnagyobb ellensége nem Kína vagy Oroszország, hanem a 35 billió dolláros adósságállomány – állapította meg akkori elemzésében a The National Interest, a Center for the National Interest politikai agytröszt online platformja.

Az idei 1,6 billió dolláros deficit, a 35 billió dolláros teljes adósság és az idei 1 billió dolláros kamatfizetés mellett, ha az amerikai dollár már nem az elsődleges globális tartalékvaluta, és amennyiben egy valódi riválisa lép színre az amerikai valutának, akkor az egész amerikai pénzügyi rendszer összeomlik

– olvasható a jelentésben.

Miután Amerika a 20. század folyamán a világkereskedelem központi erejeként szolgált, Washington hozzászokott ahhoz, hogy belpolitikájában „olyan pazarlóan költekezzen, amennyire csak akar”, és külpolitikájában „pusztító pénzügyi fegyverként vessen be szankciókat azon országok ellen, amelyekkel problémái vannak” – áll a dokumentumban, amely szerint Washington „visszaél gazdasági dominanciájával”.

Mind a Trump-, mind a Biden-kormányzat Amerika történetének legfelelőtlenebb mértékű deficitnövelő költekezésébe bocsátkozott, először a járványvédelmi zárlatok okozta gazdasági visszaesés leküzdésére, majd a gyengélkedő gazdaság élénkítésére, ami növekvő inflációt és a kamatlábak emelkedését eredményezett az Egyesült Államokban

– áll a jelentésben.

Pár napja pedig megírtuk, hogy a CRFB think tank október 7-i becslése szerint, ha Trump győz, úgy az amerikai adósságszint kétszer akkora mértékben (7500 mrd USD) emelkedne 2035-ig, mint amire Harris győzelme esetén számítani lehetne (3500 mrd USD). A think tank szerint az államadósság Trump programja esetében 17 százalékponttal akár a GDP 147 százalékára, míg Harris esetében 8 százalékponttal a GDP 133 százalákra emelkedhet.