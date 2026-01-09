Kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal – így vélekedett az Országos Kereskedelmi Szövetség a napvilágot látott adatokról.

Novemberben a kiskereskedelmi forgalom 2,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit és 0,1 százalékkal az előző havit – áll a mai adatsorban.

Az OKSZ szerint az, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedési üteme novemberben sem tudott a reálkeresetek nyomába érni, arról tanúskodik, hogy

a várt növekedési és jóléti fordulat még mindig várat magára.

Történik ez annak ellenére, hogy

a fogyasztói árindex a következő hónapokban bőven 3 százalék alá csökkenhet,

a hideg élelmiszerek árindexe pedig 2 százalék alatt maradhat.

Hozzáteszik, az árrésstop február végi kivezetése éppen ezért elengedhetetlen a lakossági fogyasztás felpörgéséhez szükséges üzlet- és infrastruktúra fejlesztések elindításához.