Kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal – így vélekedett az Országos Kereskedelmi Szövetség a napvilágot látott adatokról.
Novemberben a kiskereskedelmi forgalom 2,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit és 0,1 százalékkal az előző havit – áll a mai adatsorban.
Az OKSZ szerint az, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedési üteme novemberben sem tudott a reálkeresetek nyomába érni, arról tanúskodik, hogy
a várt növekedési és jóléti fordulat még mindig várat magára.
Történik ez annak ellenére, hogy
- a fogyasztói árindex a következő hónapokban bőven 3 százalék alá csökkenhet,
- a hideg élelmiszerek árindexe pedig 2 százalék alatt maradhat.
Hozzáteszik, az árrésstop február végi kivezetése éppen ezért elengedhetetlen a lakossági fogyasztás felpörgéséhez szükséges üzlet- és infrastruktúra fejlesztések elindításához.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!