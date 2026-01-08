A személyi kedvezmény havi adóalapja a minimálbér egyharmadának 100 forintra kerekített értékét jelenti. Ha az idéntől érvényes minimálbérrel számolunk, akkor ez 107 600 forint havi adóalap-kedvezményt jelent, ami a 15 százalékos szja miatt 16 140 forinttal magasabb nettó jövedelmet eredményez havi szinten, évente pedig 193 680 forintot.

A kedvezmény csak bizonyos betegségek után jár, amelyet szakorvosi igazolással vagy háziorvosi beutalóval igazolhatnak az érintettek a NAV felé. A betegségek listája, amelyek után a kedvezmény igénybe vehető, nem változott idén. Vagyis egyebek mellett valamennyi daganatos betegség, autoimmun kórkép, illetve a cukorbetegség meghatározott típusai, valamint genetikai rendellenességek után is igényelhető – írja a Hóvége.

A kedvezményt a munkáltatón keresztül adóelőleg-nyilatkozattal is kérhetjük, így a megtakarítás már a havi bérben is megjelenik. Ugyanakkor ha ez kimaradna, akkor visszamenőleg is érvényesíthetjük azt az éves szja-bevallásban.