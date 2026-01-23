2026. január 24-én 10 órakor kezdődnek a központi középfokú írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek. 560 helyszínen több mint 70 ezer diák írj majd tesztet magyar nyelvből és matematikából – közölte az Oktatási Hivatal.

A 9. évfolyamra több mint 52 900 jelentkezés érkezett az írásbeli felvételire; 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin közel 11 000, 8 évfolyamos írásbelin több mint 6400 gyermek vesz részt.

Mindkét tantárgyból 45 perc áll rendelkezésre, a maximálisan megszerezhető pontszám pedig 50–50 pont.

Azok a felvételizők, akik a január 24-ei vizsgán alapos indokkal, igazoltan nem tudnak részt venni, a február 3-ai pótló írásbelin vizsgázhatnak a vizsgájuknak helyszínt adó iskolaigazgató egyedi döntése alapján.

A szülő feladata ezen a napon, hogy érzelmi biztonságot adjon a gyerekének, mondta Mátraházi Tibor gyerekpszichológus az Eduline-nak.

A szakértő több gyakorlati tanácsokat is adott:

Lényeges a nap általános hangulatának keretezése, vagyis, hogy nyugodtan, kapkodás mentesen teljen az iskolába indulás előtti idő.

Az utolsó pillanatos tanulást, kikérdezést mellőzze a szülő.

A beszélgetés tartalmilag legyen független a konkrét tananyagtól, például „Nem kell tökéletesnek lennie.”, „Az számít, hogy megpróbálod.”, „Bármi lesz, szeretlek és büszke vagyok rád.”

A szülő ne azt mondja a gyereknek, hogy „ne izgulj”, inkább azt, hogy „Látom, hogy izgulsz, és ez rendben is van”.

A testi kontaktus, ölelés is nyugtató hatású lehet.

Bár az írásbeli vizsgán fizikailag nincs jelen a szülő, Mátraházi Tibor szerint a „szülői hang” ott lehet a gyermek fejében, ezért érdemes előre belesulykolni a gyerekbe néhány egyszerű, konkrét tanácsot elakadás esetére, például: „ha elakadsz, lépj tovább”, „ami nem megy, nem kötelező,”, „vegyél egy nagy levegőt, és folytasd” – tanácsolja a gyermekpszichológus.