Két hónappal a szlovéniai választások előtt az ország korrupcióellenes felügyeleti szerve azzal gyanúsítja Robert Golob miniszterelnököt, hogy 2022-ben visszaélt a hatalmával és megsértette az integritási szabályokat azzal, hogy beavatkozott a rendőrség ügyeibe – írja a Bloomberg.

Golob azonban tagadta a vádakat, majd leszögezte, bíróságon fogja megvédeni magát. A miniszterelnök közölte azt is, hogy nem mond le.

Amiatt indult el a Korrupcióellenes Bizottság vizsgálata, mert Golob korábbi belügyminisztere, Tatjana Bobnar szerint a kormányfő arra kérte őt és az országos rendőrfőkapitányt, „tisztítsák meg” a testületet az előző kormány által kinevezett tisztviselőktől. „A tisztségéből fakadó elvárásokkal és felelősséggel ellentétesen járt el”, amikor két szöveges üzenetben „aggodalmát” és „elégedetlenségét” fejezte ki Bobnarnak a „rendőrség személyzeti helyzete” kapcsán – derül ki az erről szóló, az Euractiv által is szemlézett jelentésből.

A bizottság megállapításainak nincs közvetlen jogi következménye, amíg az igazságszolgáltatás át nem veszi az ügyet, és nem jut hasonló következtetésekre, az ellenzék viszont már a miniszterelnök lemondását követeli.

Meggyőződésünk, hogy mindez nem jelenti az integritás megsértését

– közölte Golob hivatala az AFP kérdésére, majd hozzáfűzték, a korrupcióellenes testület más vádakat elutasított, melyek Golobbal szemben felmerültek.

Ismeretes, Golob egy korábbi nyilatkozatában a 2022-es parlamenti választások előtt még azt fejtegette, „biztosan lemondana”, ha a korrupcióellenes felügyeleti szerv úgy ítélné meg, hogy megsértette az integritási szabályokat. A négy évvel ezelőtti választásokon politikai újoncként Golob legyőzte Janez Janša Szlovén Demokrata Pártját, „a normalitás helyreállítását” ígérve, és jogállamisági visszaélésekkel vádolva ellenfelét.

Szlovéniában idén március 22-én tartanak parlamenti választásokat, és a közvélemény-kutatások szerint a korábbi miniszterelnök, az Orbán Viktor szövetségesének számító Janez Janša az esélyesebb jelölt.