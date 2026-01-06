Bár már korábban is voltak Tomorrowland-rendezvények Ázsiában, most először rendeznek több napos, teljes értékű fesztivált az eredeti, belgiumi rendezvényhez hasonlóan. Az eseményt december 11. és 13. között rendezik meg Pattayában.

A fesztivál öt évre szóló megállapodást kötött Thaifölddel, a thaiföldi sajtó 21 milliárd baht (kb. 673 millió dollár) gazdasági hatást vár ebben az időszakban – írja a BBC.

Az előregisztráció január 8-án indul az eseményre, a teljes fesztiválbérlet 400 dollárba, nagyjából 132 ezer forintba kerül majd, míg a napijegy 5100 thai bátba, azaz 54 ezer forintba.

Thaiföld az utóbbi években erősödő élőzenei központtá vált: olyan fesztiváloknak adott otthont, mint az Electric Daisy Carnival és a Creamfields, valamint a hazai Wonderfruit.